Nel New Jersey sbancata la lotteria Mega Millions, un fortunatissimo giocatore ha vinto 1,13 miliardi di dollari

Uno scommettitore del New Jersey si è aggiudicato il jackpot del 2024 vincendo la lotteria Mega Millions dal valore di 1,13 miliardi di dollari, oltre un miliardo di euro. Questa vincita è arrivata dopo 31 estrazioni senza che nessuno portasse a casa questa somma stratosferica. Guardando lo storico della lotteria americana si tratta del quinto premio più grande mai vinto in questo gioco . Difficile immaginare la felicità del fortunato giocatore che, ora, potrà scegliere se riscuotere i soldi in pagamenti annuali oppure accettare subito un pagamento forfettario in contanti da 537 milioni di dollari .





I numeri "strafortunati"