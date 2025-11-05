Nepal: sono sette gli alpinisti italiani che mancano all'appello, dopo le rovinose valanghe suil''Himalaya



Nepal: sono sette gli alpinisti italiani che mancano all'appello, dopo le rovinose valanghe suil''Himalaya Photo Credit: ANSA/NARENDRA SHRESTHA

Gabriele Manzo

05 novembre 2025, ore 16:30

Cominicazioni dificiili con le autorità nepalesi, dopo le tre vittime italiane accertate vane ricerche per molti alpinisti , tra cui sette connazionali

Gli italiani che mancano all’appello sono sette in totale. Questo l’ultimo aggiornamento che giunge dal Nepal. Nei giorni scorsi diverse aree dell'Himalaya nepalese sono state colpite da una serie di rovinose valanghe, che hanno travolto molti alpinisti fra cui alcuni italiani. Sono ancora difficili le comunicazioni tra le autorità, i responsabili delle operazioni di soccorso e le rappresentanze diplomatiche di vari paesi coinvolti. Dunque è impossibile tracciare un bilancio certo delle vittime. Secondo gli esperti gli alpinisti non hanno particolari colpe, sono stati sorpresi da condizioni meteo improvvisamente cambiate.


Anche la Farnesina naviga nel buio

''Non si hanno notizie di altri cinque italiani'' che risultano ''irraggiungibili'' in Nepal, oltre ai due ufficialmente dispersi Marco Di Marcello e Markus Kirchler. Lo ha precisato la Farnesina contattata dall'Adnkronos, spiegando che si sta cercando di stabilire un contatto con loro dopo quello di ''alcuni giorni fa''. Il contatto diretto con i dispersi è risultato vano, i loro cellulari non squillano nemmeno.

Confermato il decesso di tre alpinisti italiani

Il Console Generale d'Italia a Calcutta è giunto questa mattina a Kathmandu per un coordinamento diretto con le autorità nepalesi e con i gruppi di ricerca, in stretto contatto con la Farnesina. Lo rende noto il ministero degli Esteri, precisando che al momento le autorità locali hanno confermato il decesso di tre alpinisti italiani, Alessandro Caputo (salma recuperata, area Manaslu Peak), Stefano Farronato (salma recuperata, area Manaslu Peak) e Paolo Cocco (salma trasferita presso l'ospedale per stranieri).


