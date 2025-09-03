Nestlè: il numero uno Laurent Freixe sostituito in tempi record, aveva una relazione con una diretta collaboratrice

Sono sempre più numerosi i licenziamenti eccellenti , che consentono alle grandi aziende di risparmiare spesso costose buonuscite. E il motivo dei licenziamenti è quasi sempre la relazione non dichiarata con le collaboratrici. Il caso più recente è quello del licenziamento del numero uno di Nestlé , Laurent Freixe . Dopo quarant’anni in azienda ha fatto rumore non solo per le ragioni, ma anche per i tempi lampo della sostituzione. Poche ore dopo l’annuncio della relazione non dichiarata con una sua diretta collaboratrice, emersa dopo un’indagine interna, al vertice è già subentrato Philipp Navratil . Un terremoto nella leadership che si è subito riflesso persino sul titolo alla Borsa di Zurigo , in calo nella seduta di ieri (-0,74%).

Del caso Freixe si parla anche in relazione ai precedenti di altri manager a cui le relazioni sul lavoro sono costate il posto. Quello più noto è quello di McDonald’s. Nel 2019, il ceo Steve Easterbrook venne licenziato dopo la scoperta di una relazione interna all’azienda. Poi emerse che aveva avuto altre tre storie. La catena di fast food gli fece causa.La vicenda si concluse con la restituzione da parte di Easterbrook della ricca buonuscita (105 milioni di dollari) e con una multa da 400 mila dollari.

Dal food al petrolio

Alla cronaca ebbe molto risalto il licenziamento con effetto immediato di Bernard Looney, a fine 2023. L’allora ad della compagnia petrolifera britannica BP non aveva rivelato relazioni personali con colleghe, che aveva avuto in maniera seriale. L’indagine dell’azienda, supportato da consulenti esterni, ha riscontrato una «grave negligenza» del ceo, licenziato e lasciato senza un enorme benefit da 32 milioni di sterline.

Il concerto galeotto

L’episodio più recente e singolare è sicuramente quello legato ad un concerto dei Coldplay, , una “kiss cam” ha immortalato l’amministratore delegato di Astronomer, Andy Byron, in atteggiamenti intimi con la responsabile delle risorse umane, Kristin Cabot, mentre sua moglie lo sapeva in missione. La società di software ha sospeso entrambi; i due si sono poi dimessi nel giro di pochi giorni.

Gli altri casi noti

Due casi diversi riguardano anche Intel e la World Bank. Nel 2018, Brian Krzanich si è dimesso da ceo di Intel, colosso statunitense dei chip per computer. Il motivo? Una passata «relazione consensuale con una persona impiegata dentro Intel», vietato per tutti i dirigenti dell’azienda. Nel 2009 Paul Wolfowitz, presidente della Banca Mondiale, si dimise dopo aver approvato una promozione e un aumento alla compagna.

Tutte queste vicende sono tenute insieme da un filo rosso: la tolleranza zero delle imprese verso rapporti sentimentali, brevi o prolungati, tra figure di vertice e dipendenti. Vuoi per il rischio per la governance o per la reputazione, anche in reazione all’eco e alle pressioni del movimento «MeToo», negli anni le imprese, in particolare le multinazionali, hanno inasprito i codici di condotta con richieste di trasparenza sulle relazioni tra colleghi e, in alcuni casi, con divieti espliciti di rapporti tra manager e diretti colaboratori.

Nestlé adesso riparte dal nuovo ceo Philipp Navratil, 49 anni, già alla guida di Nespresso. Anche qui la conclusione è sarà quella del risparmio, ormai sistematico della buonuscita. Il rischio è davvero concreto. Stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa svizzera Awp, l’ormai ex ceo Laurent Freixe non sarà sanzionato per aver tenuto nascosto il legame affettivo, in violazione alla politica aziendale, ma la sua uscita dall’azienda dopo quarant’anni sarà a costo zero.



