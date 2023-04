New Hit di RTL 102.5: Da oggi in onda “Riderai” di Luciano Ligabue, “Mezzo Mondo” di Emma, “Chemical” di Post Malone e “Evviva!” di Gianni Morandi e Jovanotti

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

LUCIANO LIGABUE TORNA CON “RIDERAI”, IL SINGOLO CHE ANTICIPA IL NUOVO ALBUM DI INEDITI

Ligabue torna con “Riderai”, il nuovo singolo. In rotazione radiofonica come New Hit di RTL 102.5, “Riderai” anticipa l’album di inediti in uscita in autunno. Il brano è scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci. In occasione dell’uscita, Ligabue ha annunciato due concerti a sorpresa nei club di Roma e Milano per presentare il brano live in anteprima: giovedì 27 Aprile al Largo Venue di Roma e venerdì 28 Aprile ai Magazzini Generali di Milano. I due concerti nei club saranno anche l’occasione per “scaldare i motori” in vista dei due imperdibili eventi negli stadi che vedranno Luciano Ligabue protagonista nel mese di luglio: il 5 Luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 14 Luglio allo Stadio Olimpico di Roma. RTL 102.5 è la radio ufficiale!

“MEZZO MONDO”, IL NUOVO SINGOLO DI EMMA FRA LE NEW HIT DI RTL 102.5

Emma torna in rotazione radiofonica con “Mezzo Mondo”, il suo nuovo singolo. Fra le New Hit di RTL 102.5, il brano svela nuove sfumature vocali e sonore dell’artista salentina. “Mezzo Mondo” è stato scritto e composto da Francesco Tarducci, Emma, Jacopo Ettorre e Francesco Catitti e prodotta da Katoo e Zef. Il brano è il primo estratto dal prossimo disco di inediti a cui l’artista sta lavorando e che uscirà a distanza di 4 anni dal precedente “Fortuna”.

GIANNI MORANDI E JOVANOTTI IN ROTAZIONE RADIOFONICA CON “EVVIVA!”

Fra le New Hit di RTL 102.5 “Evviva!”, il nuovo singolo di Gianni Morandi in featuring con Lorenzo Jovanotti. Scritto dall’amico e compagno di avventure musicali Lorenzo Jovanotti, “Evviva!" è un clima, uno stato dell’anima come quella di due grandi amici che dopo due anni di collaborazione e dopo il successo de “L’Allegria” e “Apri tutte le porte” firmano e cantano insieme un brano che già dal titolo …è una festa nel segno di Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti.

IL RITORNO DI POST MALONE CON “CHEMICAL”

Torna in rotazione Post Malone con “Chemical”, il nuovo singolo. Accompagnato dal videoclip ufficiale, “Chemical” segna l'alba della prossima era di Post Malone, impegnato in questi mesi nella chiusura del suo quinto album, uno dei più attesi del 2023. Il singolo, caratterizzato dalla presenza singolare di Mick Jagger (Rolling Stones) che contribuisce al sound del brano con ì le maracas, è stato spoilerato dallo stesso Post Malone sui suoi social nei giorni scorsi, attirando l’attenzione dei fan dopo un periodo di grande attesa e promettendo che presto sarebbe uscita nuova musica.