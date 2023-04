New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda “Si te sapesse dicere” di Gigi D’Alessio, “Occhiali da sole” da Diodato e “Baby Don’t Hurt Me” di David Guetta

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

“SI TE SAPESSE DICERE”, IL NUOVO SINGOLO DI GIGI D’ALESSIO

In rotazione radiofonica su RTL 102.5 “Si te sapesse dicere”, il nuovo singolo di Gigi D’Alessio. Il brano è una canzone piena di emozione, in cui Gigi D’Alessio ricorre al napoletano per esprimere la profondità di un sentimento per cui le parole non bastano. Una poesia in musica che si candida a diventare un nuovo grande classico del suo repertorio.

“OCCHIALI DA SOLE”, IL NUOVO SINGOLO DI DIODATO ESTRATTO DA “COSÌ SPECIALE”

Fra le New Hit di RTL 102.5 “Occhiali da sole”, il nuovo singolo di Diodato estratto dall’album “Così speciale”. In “Occhiali da sole” Diodato racconta l’inevitabile crash tra le diverse aspettative di una vita, le nostre proiezioni e quelle delle persone che ci amano e ci osservano nel tentativo di proteggerci. “Occhiali da sole” rappresenta tutte quelle domande a cui forse non darai mai una risposta e le scelte che sembrano andare sempre in direzione opposta. Se il sole delle sfavillanti vite altrui sembra splendere tanto forte da poter far male, un paio di occhiali da sole possono tornare utili.

IL RITORNO DI DAVID GUETTA CON “BABY DON’T HURT ME”,

Fra le New Hit di RTL 102.5 “Baby Don’t Hurt Me”, il nuovo singolo di David Guetta con featuring vocali di Anne-Marie e Coi Leray. Il DJ producer francese torna con l’iconico sample di ‘What is love’, hit degli anni ’90 di Haddaway, che David Guetta rivisita con una produzione magistrale, capace di generare un effetto nostalgia e non solo.