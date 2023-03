New Hit di RTL 102.5: Da oggi in onda “Viaggio Intorno al Sole” di Tommaso Paradiso, “Eyes Closed” di Ed Sheeran, “mister” dei Follya, “Nuvole in testa” di Ultimo, “Never knew love like this before”di Bob Sinclar e Quinze, “Tutta la voglia di vivere”

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

“VIAGGIO INTORNO AL SOLE”, IL NUOVO SINGOLO DI TOMMASO PARADISO

Da oggi in rotazione radiofonica “Viaggio Intorno al Sole”, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Scritto da Tommaso Paradiso e Matteo Cantaluppi e prodotto dallo stesso Matteo Cantaluppi, “Viaggio Intorno al Sole” è un brano electro-pop dalle inconfondibili sonorità nostalgiche del cantautore, una dichiarazione d’amore totalizzante e inebriante. Nel corso dell’ultima intervista a RTL 102.5, Tommaso Paradiso ha dichiarato: «‘Viaggio Intorno al Sole’ è una canzone fresca, primaverile. Le canzoni sono sempre dedicate a qualcuno, anche semplicemente alle persone a cui vuoi bene. Questa canzone - e il disco che verrà - nasce da un sentimento di rinascita».

IL RITORNO DI ED SHEERAN CON “EYES CLOSED”, IL SINGOLO CHE ANTICIPA IL NUOVO ALBUM “-“

Fra le New Hit di RTL 102.5 anche “Eyes Closed”, il nuovo e primo singolo di Ed Sheeran tratto dal nuovo album "-" (Subtract), l'ultimo nella sua era decennale di album matematici previsto per il 5 maggio 2023. L’artista britannico sarà a Milano, il 16 aprile, per un esclusivo show case dove canterà in anteprima alcuni brani del nuovo album.

I FOLLYA IN RADIO CON “mister”

Fra le New Hit di RTL 102.5 “mister”, il nuovo singolo dei Follya. “mister” è il manifesto di una generazione troppo spesso lasciata in panchina e che non vede l’ora di mettersi in gioco. “Fammi giocare mister!” è lo slogan di un brano energico che tramite la metafora sportiva si rivolge a chiunque sia nella posizione di decidere chi fa cosa. Scritto dai Follya e prodotto dai Room9, “mister” è il punto di vista dell’artista, nel quale può rispecchiarsi chiunque non voglia essere spettatore non pagante del suo futuro, ma vuole avere l’opportunità di mostrare le proprie qualità.

ULTIMO FRA LE NEW HIT DI RTL 102.5

Da oggi in onda “Nuvole in testa”, il nuovo singolo di Ultimo. Il brano, scritto e composto dall’artista stesso è contenuto nell’album “Alba”, il secondo prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records, già certificato disco di platino. “Nuvole in testa” è un racconto nato durante un trasloco, una riflessione sorta tra gli scatoloni. Ultimo si fa portavoce della difficoltà che spesso riscontrano i più giovani nell’esprimere e far capire ciò che provano: “tu non sai cosa c’ho dentro” è uno dei versi più significativi dell’intera canzone.

QUINZE & BOB SINCLAR IN ROTAZIONE CON “NEVER KNEW LOVE LIKE THIS BEFORE”

Fra le New Hit di RTL 102.5 anche “Never knew love like this before”, il nuovo singolo interpretato dall’artista francese Quinze insieme a Bob Sinclar che, a distanza di quasi un anno dall’ultima hit, torna sulla scena internazionale con una cover del grande successo degli anni 80. Il deejay ha deciso di produrre il brano, vincitore di un Grammy nel 1981 come "miglior canzone R&B e blues", in un tradizionale stile disco, con un richiamo all’atmosfera anni ottanta di Chris Rea unendo la speciale reinterpretazione di Quinze.

FABRIZIO MORO IN RADIO CON “TUTTA LA VOGLIA DI VIVERE”

Fabrizio Moro torna in radio con “Tutta la voglia di vivere”, il nuovo singolo. Il brano ha un testo importante, di cui ancora oggi abbiamo bisogno, una canzone che fa riflettere. Fabrizio Moro, cantautore capace di dare lustro al panorama musicale nostrano, artista dall’animo sensibile, instancabile e sempre in evoluzione, è in grado di raccontare le storie in maniera posata ed intimistica. Attualmente in tour, Moro è partito dall’Auditorium Parco Della Musica di Roma con il tour di “Racconti Unplugged” e continuerà fino alla fine di maggio, toccando tutte le città più importanti d’Italia.

“DIMMI CHE C’È”, IL NUOVO SINGOLO DI THASUP CON TEDUA

Fra le New Hit di RTL 102.5 anche “Dimmi Che C’è”, il nuovo singolo di thasup con Tedua. Direttamente dalla luna, thasup attraversa l’atmosfera e arriva per la prima volta sulla terra. Il senso di spaesamento di chi ha lasciato il proprio habitat naturale è accompagnato dalla curiosità di scoprire l’ignoto, di entrare a contatto con una realtà vista fino a quel momento da una prospettiva diversa. Anche se la sua bussola è rotta, in questo viaggio thasup non è da solo: nel nuovo singolo “Dimmi Che C’è” l’artista multiplatino è accompagnato infatti da Tedua.

GAIA FRA LE NEW HIT DI RTL 102.5 CON “ESTASI”

Gaia torna in rotazione radiofonica con “Estasi”, il nuovo singolo. Estasi, è un invito a prendersi il proprio tempo dalla frenesia della quotidianità, godendosi ogni singolo attimo: “mentre tutto corre io rallento”. Un brano energico dalle sfumature elettropop che trasmette tutte le sfaccettature della multiculturalità di Gaia, trasportandoci così nella profonda sperimentazione che contraddistingue il mondo artistico della cantautrice.

“E SI FA BELLO PER TE”, IL NUOVO BRANO DI JOVANOTTI ESTRATTO DA “IL DISCO DEL SOLE”

Jovanotti torna in rotazione su RTL 102.5 con “E si fa bello per te”, il nuovo singolo di Jovanotti estratto da “Il disco del Sole”. Il brano nasce dalla collaborazione tra Jovanotti e i dj e produttori Ackeejuice Rockers, con l’obbiettivo di riportare al centro di tutto il dancefloor come luogo simbolo della vita insieme, ritmo, sudore e passione.