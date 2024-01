New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “yes, and?” di Ariana Grande, “Soli a Milano” dei Club Dogo e Elodie, “Real Power” dei Gossip, "All Night Long" di Kungs, David Guetta e Izzy Bizu, “Eccoci Qui” di Renato Zero e “Not My Fault” di Rene

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

ARIANA GRANDE: A DISTANZA DI 4 ANNI DALL’ULTIMO PROGETTO DISCOGRAFICO IL NUOVO SINGOLO È “YES, AND?”

Dopo 4 anni di attesa, arriva in rotazione radiofonica “yes, and?”, il nuovo singolo di Ariana Grande, artista multi-platino, vincitrice di un Grammy Award e superstar internazionale. “yes, and?” è stato registrato a New York, ed è stato scritto e prodotto da Ariana Grande, Max Martin e Ilya Salmanzadeh. L’artista aveva annunciato l’uscita del singolo attraverso il suo profilo Instagram, suscitando un'immediata ondata di curiosità ed entusiasmo da parte dei fan che aspettavano questo momento da lungo tempo. “yes, and?”, infatti, è il primo progetto musicale inedito di Ariana Grande dalla pubblicazione nel 2020 di “positions”, album certificato disco d’oro in Italia e che conteneva al suo interno il singolo omonimo, “34+35”, entrambi disco d’oro in Italia, e “pov”.

CLUB DOGO E ELODIE IN ROTAZIONE SU RTL 102.5 CON “SOLI A MILANO”

Dopo l’ovazione dei fan all’annuncio del ritorno dei Club Dogo, dopo le 10 date sold-out al Mediolanum Forum e, soprattutto, dopo il febbrile hype con cui il pubblico italiano ha atteso e acclamato l’album della reunion, è in rotazione radiofonica “Soli a Milano” (feat. Elodie): brano estratto dall’album e dedica alla loro città, che rende perfettamente il senso di solitudine e onnipotenza che pervade le sue strade. Risultati enormemente significativi anche per il concerto-evento di San Siro del 28 giugno 2024, annunciato a sorpresa venerdì così come il successo senza precedenti del pop-up store aperto per l’occasione in San Babila a Milano per un periodo limitato di due giorni e che, data l’enorme affluenza è stato aperto eccezionalmente anche per la giornata di domenica.

GOSSIP, DA OGGI IN ROTAZIONE SULLA PRIMA RADIO D’ITALIA IL NUOVO SINGOLO “REAL POWER”

Entra in rotazione radiofonica su RTL 102.5 “REAL POWER”, il nuovo singolo dei GOSSIP, che segna il ritorno dell'acclamato trio indie-rock dopo 10 anni di silenzio. Insieme al precedente singolo “Crazy Again”, anticipa l’omonimo album di inediti “REAL POWER” in uscita il 22 marzo e già disponibile in pre-order. Esortata da Rick Rubin, la band ha iniziato a registrare il nuovo album “Real Power” nel 2019, dopo aver completato il tour per il decimo anniversario di "Music For Men". Registrato nello studio casalingo di Rubin a Kauai, il processo di registrazione è stato temporaneamente interrotto dalla pandemia e ripreso quando sono terminate le restrizioni. Il risultato è una celebrazione composta da 11 tracce della potente forza della musica, della gioia dell’espressione creativa e del potere della famiglia scelta in seguito a traumi collettivi e personali. "Real Power" annuncia una nuova maturità: «Quando abbiamo iniziato, gran parte dei Gossip era basato sul fuggire via: era un tema sempre presente nella musica – dichiara Beth Ditto – Siamo sopravvissuti. Siamo partiti da zero e ce l’abbiamo fatta da lì. Ed essere qui 20 anni dopo e continuare a fare musica insieme è semplicemente incredibile».

KUNGS, DAVID GUETTA E IZZY BIZU IN ROADIO CON "ALL NIGHT LONG"

Il produttore francese Kungs e il suo mentore David Guetta collaborano con la talentuosa cantautrice britannica Izzy Bizu per "All Night Long", il nuovo singolo in radio da oggi. Unendo due generazioni di French Touch, "All Night Long" è un inno dance che combina melodie coinvolgenti, produzione ad alta energia e voci pop soul. La preziosa sinergia di Kungs e David Guetta, segnata dalla loro lunga collaborazione, fornisce la cornice ideale per la voce unica di Izzy Bizu, che fonde ganci pop e vibrazioni indie con testi diretti e sinceri. “All Night Long” è nata dal desiderio dei tre artisti di creare un inno unificante che celebrasse la festa, la spensieratezza e il desiderio. Lavorando a distanza tra Parigi, San Diego, Miami e Londra, il progetto ha preso forma attorno alla filosofia di far ballare la gente.

RENATO ZERO, IL NUOVO SINGOLO “ECCOCI QUI” È IN ROTAZIONE SU RTL 102.5

Da questa settimana in radio il nuovo singolo di Renato Zero, “Eccoci Qui”, secondo estratto dall'album "Autoritratto" (Tattica). Renato Zero racconta così il nuovo progetto: “Il silenzio, di questi tempi è sconsigliabile un po’ per tutti. Io non ho mai fatto nulla per incoraggiarlo. La mia produzione artistica, così tangibile, ne è la prova! Certo, ci vogliono argomentazioni valide, del buon materiale e tanta sana determinazione per sconfiggere ‘la pericolosa quiete della nullatenenza’. Le mie modeste opere mi hanno sfamato. È stato un coraggio irrefrenabile e perpetuo a conferirmi una salute artistica e psicofisica, senza la quale non avrei più visto l’alba... Grazie anche alla nutrita schiera di complici che si sono prodigati per rendere questa, apparentemente impossibile, impresa una piacevolissima ed avvincente traversata. Gente che fa musica come me, che parla la mia stessa lingua, che dispensa emozioni e favorisce incontri e relazioni benefiche. La musica ha un senso solo se si fa insieme ad altri! “AUTORITRATTO”, ancora una tessera di questo Zero-mosaico, ma questa volta sono io stesso a passarmi al setaccio. Io a sentire il bisogno di guardarmi dentro, a valutare la mia resistenza. Verificando di quanta autonomia sono ancora dotato e di quanta pazienza il mio amato pubblico dispone. Grazie a quanti hanno avuto l’ardire di seguirmi, di comprendere la mia “scomoda” unicità, di aiutarmi a trasformare un’adolescenza difficile in una sfida davvero esaltante. Restatemi accanto che io vi garantisco ancora: onestà e rispetto. Godetevi questo mio nuovo lavoro che vi dedico con tutto il mio cuore! Renato, ancora e sempre: ZERO!”

RENÉE RAPP COLLABORA CON MEGAN THEE STALLION, “NOT MY FAULT” È IL NUOVO BRANO TRATTO DALLA COLONNA SONORA DEL NUOVO FILM “MEAN GIRLS”

La stella emergente della musica mondiale Reneè Rapp pubblica il suo nuovo singolo “Not My Fault” in collaborazione con la rapper Megan Thee Stallion, da oggi in radio. La canzone originale è tratta dalla colonna sonora del nuovo film “Mean Girls” (2024), la nuova versione della pellicola del 2004 diventata un vero e proprio ‘cult’. Il brano, scritto in collaborazione con Ryan Tedder dei OneRepublic, è un divertente inno pop il cui ritornello ruota attorno all’iconica frase “Non è colpa mia se sei innamorato di me o qualcosa del genere”, pronunciata dalla celebre Regina George nel film originale del 2004.