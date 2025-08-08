"Oltre al malore per cause naturali o indotte da alcol o droghe c'è anche una terza possibilità: che Simona sia scivolata vicino la piscina, abbia sbattuto la testa e abbia perso i sensi. Dall'autopsia sarebbe emerso un piccolo segno sotto la nuca. I

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

BENSON BOONE IN RADIO CON "MYSTICAL MAGICAL"

Benson Boone, acclamato artista pop di fama mondiale e candidato ai Grammy Awards, continua a sorprendere nel 2025 con la pubblicazione del suo secondo album in studio, “American Heart”, da cui è tratto il singolo “Mystical Magical”, da oggi in rotazione su RTL 102.5. Il 2025 si preannuncia un anno record anche dal punto di vista dei tour per Boone: il suo tour nordamericano “American Heart”, che include tappe in arene iconiche come il Madison Square Garden di New York e la Crypto.com Arena di Los Angeles, ha registrato il tutto esaurito in brevissimo tempo. L'anno scorso, Benson ha aperto il concerto di Taylor Swift all'ERAS Tour a Londra, allo stadio di Wembley, dopo essersi esibito con Lana Del Rey all'Hangout Festival a maggio, oltre ad aver intrapreso il suo tour "Fireworks & Rollerblades", completamente sold out, con concerti in tutto il mondo.





BIG FISH COLLABORA CON GUÈ E MECNA IN “LATO B”

Il produttore simbolo della scena hip hop e urban italiana Big Fish fa il suo grande ritorno da solista con “LATO B”, un’imperdibile collaborazione con Mecna e Guè, due dei nomi più riconoscibili del panorama rap italiano. Il singolo entra in rotazione sulla prima radio d’Italia da questa settimana. Il “Lato B” a cui fa riferimento il singolo è quel lato nascosto delle persone che va oltre la superficie e che va scoperto poco a poco con il tempo, proprio come la seconda metà della tracklist di un album. Il brano, che nasce come rielaborazione del classico di Big Fish “Resta ancora”, unisce tre veterani del genere hip-hop: il rap indie e sperimentale di Mecna si fonde a quello più classico e diretto di Guè, e i due stili vengono sapientemente miscelati dall’orecchio esperto di Big Fish, regalando un prodotto finale musicalmente raffinato e dai richiami old-school. Il pezzo omaggia apertamente l’estetica G-Funk e richiama l’atmosfera di “California Love” di 2Pac, evocandone tutta l’energia. Una traccia che si rivela insieme manifesto musicale e dichiarazione d’amore per la cultura hip hop.





CLARA: “URAGANI” È ORA IN ROTAZIONE RADIOFONICA SU RTL 102.5

Dopo “Scelte stupide”, il singolo insieme a Fedez, Clara si prepara a far conoscere al pubblico un nuovo brano, intitolato "URAGANI" e che entra in rotazione su RTL 102.5 a partire da questa settimana. La cantante sta facendo tappa in tutt’Italia con il suo “Summer Tour 2025”: i prossimi appuntamenti sono previsti a Tortoreto Lido (TE) in data 08/08, a Cerenzia (KR) in data 11/08, a Roggiano Gravina (CS) il 12/08, a Sauze D’Oulx (TO) il 15/08 e a Siderno (RC) il 08/09.





DEMI LOVATO TORNA CON “FAST”

Da oggi in rotazione su RTL 102.5, “Fast”, il nuovo singolo di Demi Lovato, una delle artiste e superstar globali più influenti della sua generazione, nominata ai Grammy Awards. L’artista è pronta a conquistare l’estate con il suo attesissimo brano che segna l’inizio della sua nuova era dance-pop, dopo tre anni di silenzio come artista solista e a due anni dall’ultimo album. Il singolo è solo il primo assaggio di quello che i fan già credono sia il suo nono album prossimamente in uscita. Demi Lovato, da sempre simbolo di forza, autenticità e trasformazione, apre così un nuovo capitolo della sua carriera, all’insegna del ritmo, dell’energia e della libertà di esprimersi attraverso la musica: “Fast” è un brano up-tempo in cui Demi Lovato racconta l’adrenalina dell’amore: un inseguimento senza freni verso la persona che non si può fare a meno di amare, pronti a seguirla ovunque, spinti da una passione pura e incontrollabile.





“SINGAPORE – PLUTONE” DI EMANUELE ALOIA È SU RTL 102.5

Da questa settimana in rotazione su RTL 102.5 “Singapore - PLUTONE”, il nuovo singolo di Emanuele Aloia. Prosegue il viaggio cosmico del concept album di Emanuele Aloia, in cui i pianeti, letti in chiave astrologica, si fanno metafora delle sfere emotive e dei passaggi cruciali della vita. Con “Singapore”, il protagonista si confronta con Plutone, simbolo di menzogna, distruzione e trasformazione radicale. In questo nuovo capitolo, la narrazione ruota attorno alla scoperta di un tradimento, raccontato con profonda ironia, dal punto di vista del protagonista che lo vive in prima persona. Quasi fosse un monologo da palcoscenico, “Singapore” mette in scena il dolore della rottura attraverso il filtro dell’umorismo, trasformando la rabbia e la delusione in una sorta di canto liberatorio. Il protagonista, tradito ma non domato, affronta il crollo della relazione con un sorriso sarcastico, autoironico, quasi orgoglioso. Una scelta stilistica audace che rende il brano un piccolo atto catartico in musica.





MAESIC & MARSHALL JEFFERSON FT. SALOMÉ DAS IN RADIO CON “LIFE IS SIMPLE (MOVE YOUR BODY)”

La nuova stella della musica dance, Maesic, rinnova un classico della house music con un’energia travolgente, unendo le forze con la leggenda Marshall Jefferson e la star di TikTok Salome Das per l’esplosiva reinterpretazione "Life Is Simple (Move Your Body)", che da oggi entra in rotazione sulla prima radio d’Italia. Già protagonista delle piste da ballo di tutto il mondo, il brano ha ricevuto un enorme sostegno ancor prima del suo lancio da icone del settore come Bob Sinclar, Diplo e HUGEL. La versione di Maesic del classico di Jefferson aggiunge un tocco motivazionale e coinvolgente, fondendo ritmi incalzanti con la carica travolgente di Salome Das, trasformandolo in un vero e proprio inno perfetto per le serate in discoteca e per momenti virali. Con "Life Is Simple (Move Your Body)", Maesic continua a innovare, unendo la house classica alle nuove sonorità della dance moderna.





MAROON 5: "ALL NIGHT"

Da questo venerdì in rotazione radiofonica su RTL 102.5, il nuovo singolo di Maroon 5 "ALL NIGHT”, tratto dal loro ottavo nuovo album in studio, intitolato “Love is Like” e in uscita il 15 agosto in tutto il mondo. I Maroon 5 hanno anche annunciato un tour nelle arene negli Stadi Uniti che include 23 show: la band farà tappa a Phoenix, Palm Desert, Inglewood, Sacramento, San Francisco, Seattle, Portland, Salt Lake City, Lincoln, Sain Paul, Nashville, Austin, Houston, Dallas, North Little Rock, Atlanta, Chicago, Pittsburgh, Baltimore, New York, Boston, Cleveland e Detroit.



