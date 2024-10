Nina Moric ha una crisi mistica? Ecco l'ultima spifferata di Alberto Dandolo sulla modella

Nina Moric ha una crisi mistica. La modella, showgirl, ex di Fabrizio Corona, adesso - come raccontano i giornali - sta attraversando un momento di avvicinamento a Dio. A dirlo su Dagospia, è Alberto Dandolo (una delle migliori "penne" in Italia)., che svela:

Nina Moric ha una nuova e potentissima svolta mistica. Prega in latino dalla mattina alla sera e viene spesso avvistata in una chiesetta in centro a Milano vagare tra un banchetto e un confessionale. Si tratta di lei o di una sua sosia? Il mistero si ingrossa

In tv non la vediamo da un po' di tempo, da quando ha partecipato a Belve - il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. La Moric, sicuramente, è una delle modelle più apprezzate del Pianeta con una lunghissima carriera. La storia con Fabrizio Corona, il loro amore e la nascita di un figlio. Poi l'addio e il ricongiungimento con il suo ex. Il resto è storia di questi giorni: la Moric dice di aver chiuso con gli uomini e di sentirsi vicina a Gesù.

LEGGI ANCHE - Fabrizio Corona e il messaggio sui social: fan in ansia. Ecco cosa è accaduto

L'INTERVISTA AL SETTIMANALE TOP

Al Settimanale Top, sempre la Moric, rivela: