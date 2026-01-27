Niscemi: una frana con fronte di quattro chilometri minaccia interi quartieri, mille gli sfollati finora

A Niscemi, in provincia di Caltanisetta una situazione già gravissima, destinata a peggiorare sotto le nuove ondate di maltempo. Ci sono interi quartieri a rischio, la frana non si ferma, ha un fronte di 4 kilometri. "La frana è pienamente attiva e la situazione è critica". Lo ha detto il capo del dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, arrivato a Niscemi per fare il punto della situazione con le autorità locali. "Io stesso ho verificato e accertato con il mio telefono durante un sopralluogo - ha aggiunto - Ci sono abitazioni che non potranno essere più recuperate e bisognerà definire un piano per la delocalizzazione definitiva di chi ci viveva".

Evacuazioni a tappeto

Già evacuate molte case, sono circa trecento le famiglie – circa un migliaio di persone – trasferite in altre abitazioni e in un palazzetto dello sport. Sono state chiuse le arterie viarie principali, le strade provinciali 10 e 12. In Comune, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti sta coordinando il centro operativo, in stretto contatto con la protezione civile nazionale e regionale e la prefettura di Caltanissetta. Insieme al sindaco, vi sono i deputati regionali del territorio. Decine di mezzi della protezione civile fanno base davanti palazzo di città, Niscemi conta circa 25000 abitanti.



