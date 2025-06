“Non chiudere gli occhi”: da venerdì 27 giugno, alle 8:45, su RTL 102.5 la nuova rubrica sulla sicurezza stradale in collaborazione con Autostrade per l’Italia

A partire da venerdì 27 giugno, ogni settimana alle ore 8:45, prenderà il via su RTL 102.5 la rubrica "Non chiudere gli occhi", cinque appuntamenti dedicati alla sicurezza stradale, che affronteranno temi cruciali come l’eccesso di velocità, l’importanza dell’uso delle cinture di sicurezza, i pericoli della guida in stato di ebbrezza e altri comportamenti a rischio che mettono in pericolo la vita propria e altrui.

All’interno di “Non Stop News”, insieme a Luigi Santarelli, la rubrica "Non chiudere gli occhi" ospiterà, ad ogni appuntamento, una figura diversa – tra cui esponenti della Polizia Stradale e altre personalità impegnate sul fronte della prevenzione – per offrire agli ascoltatori una riflessione concreta e informata su come rendere le nostre strade più sicure. In collaborazione con Autostrade per l’Italia, la rubrica ha come obiettivo la sensibilizzazione e la promozione di comportamenti responsabili alla guida. Ospite della prima puntata sarà l’atleta paralimpica italiana, Ambra Sabatini, testimonial delle campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale realizzate da Autostrade per l'Italia in collaborazione con la Polizia di Stato.

Sarà possibile seguire "Non chiudere gli occhi" su RTL 102.5, in radio e in radiovisione ai canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky e sempre in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.