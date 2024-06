“Notte prima degli esami”: cinquecentomila studenti tornano a scuola per la Maturità

Oltre mezzo milione di studenti torna a scuola per gli Esami di Stato. E così, la “Notte prima degli esami” - quella tanto amata da tutti - sta per arrivare. Sullo sfondo, la magia della nazionale azzurra agli Europei di calcio, la radiocronaca della partita, i termos di caffè per le serate sui libri. È questo, sicuramente, uno dei periodi che nessuno dimentica e che oltre cinquecentomila studenti stanno vivendo.

Domani, la campanella suonerà alle 8:30 con la prova di italiano (che è uguale per tutti gli istituti). Per quanto riguarda il toto-tracce, in Rete si parla dell'anniversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, della nascita 150 anni fa di Guglielmo Marconi (che ha inventato la radio) e di quella 120 anni fa di Robert Oppenheimer. Ma attenzione anche alla letteratura italiana con i grandi classici più gettonati e di moda quando si parla di Maturità: Luigi Pirandello, Gabriele D'Annunzio, Alessandro Manzoni o Giuseppe Ungaretti. Qualcuno, sempre sul web, mette in luce lo sbarco in Normandia: potrebbe essere una “papabile” traccia. E poi l’IA, l'intelligenza artificiale che è entrata di prepotenza nella vita di tutti noi.





IL FILM DI FAUSTO BRIZZI

Basta riascoltare uno dei brani più famosi di Antonello Venditti, “Notte prima degli esami”, per immergersi in un clima unico. Nel 2006, il regista Fausto Brizzi ha firmato un film capolavoro, che s’intitola proprio come la canzone di Venditti e che racconta le storie di alcuni studenti alle prese con la Maturità. Si tratta di una pellicola ambientata nella Roma degli anni Ottanta, con tanto di “Ciao” della Piaggio e polo Lacoste abbinate a scarpe da tennis e jeans. È la storia di un pezzo d’Italia che tutti abbiamo vissuto. È la storia di una classe di un liceo romano che si ritrova a combattere con l’ansia pre-esame, tra amori e delusioni. Nel film recita anche l’immenso Giorgio Faletti, che interpreta il professore di italiano.





TOLLERANZA ZERO VERSO I DIPLOMIFICI, ARRIVA LA “STRETTA” DEL MINISTRO

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, qualche settimana fa si era espresso così parlando dell’Esame di Stato: “I ragazzi devono preoccuparsi solo di studiare. L’esame sarà serio e non deve inquietare chi studia ogni giorno”. È notizia di queste ore che il Ministro Valditara ha avviato un'indagine per fermare i diplomifici e le pratiche di diploma facili. Una stretta annunciata da tempo, adesso messa nero su bianco. Secondo le notizie trapelate dalle agenzie, sono interessati “ben 70 istituti paritari: 40 in Campania, 15 nel Lazio e 15 in Sicilia”.