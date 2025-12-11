Nuovo piano di pace varato da Kiev, 20 punti per trovare l'intesa con la Russia, attraverso l'approvazone di Trump
11 dicembre 2025, ore 18:00
Il destino del Donesk resta il punto più controverso sul tavolo delle trattative, mentre la Nato si sente il prossimo obiettivo nel mirino di Putin
Un piano aggiornato espresso in 20 punti è stato varato e inviato da Zelenski a Washington, mentre Trump ha ribadito che gli Usa “non vogliono perdere tempo” sull’Ucraina. Zelenski ha precisato:"Stiamo lavorando attivamente su alcuni passi cruciali, perché siano realizzabili. Da questo documento fondamentale, stiamo sviluppandone almeno altri due. Il primo è sulla sicurezza, riguarda le garanzie di sicurezza con gli Stati Uniti. Il secondo è sull'economia, e riguarda la ricostruzione e gli investimenti congiunti": ha aggiunto il presidente ucraino. Lavrov: "Le idee dell'Europa inutili nei negoziati, se vogliono combattere noi siamo pronti".
Nuovi incontri alle porte
I leader europei intanto chiedono un incontro con noi e Zelensky nel weekend". In preparazione per gli ultimi eventi il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una riunione al Cremlino per discutere della situazione di quella che Mosca definisce "operazione militare speciale" in Ucraina, con particolare attenzione al nord della regione di Donetsk, area al centro delle trattative tra Russia e Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sostenendo che Putin ha dialogato, tra gli altri, con il capo di Stato Maggiore delle forze armate russe. Peskov ha inoltre aggiunto che Putin "ha osservato una dinamica generalmente positiva in tutte le aree" del conflitto. "L'iniziativa strategica è completamente nelle mani delle forze armate russe" e la conquista delle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson "si sta svolgendo in modo progressivo e sostenuto" ha detto il presidente Vladimir Putin durante la riunione in videoconferenza con i comandi militari sulle operazioni in Ucraina.
La Nato nel mirino
Secondo Mark Rutte segretario generale della Nato, Putin mirerebbe come prossimo obiettivo a smantellare la Nato, il pericolo dice è già vicino. "Penso che, quando si tratta di Ucraina, Stati Uniti ed Europa possano trovare un accordo? Si', ne sono certo. Penso di si'". Lo ha dichiarato all'evento "Msc a Berlino", organizzato dalla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Sono sicuro che i russi accetteranno? Non lo so. Questo è il test. Dobbiamo mettere alla prova Putin per vedere quanto sia serio", ha aggiunto, ricordando: "Trump vuole porre fine allo spargimento di sangue ora, ed è l'unico che può' portare Putin al tavolo dei negoziati. Mettiamo Putin alla prova. Vediamo se vuole davvero la pace o se preferisce che il massacro continui. È essenziale che tutti noi continuiamo a fare pressione sulla Russia e sosteniamo un impegno concreto per porre fine a questa guerra.
