Oceania, il nuovo film Disney tra voci e volti noti

A prestare la voce alla versione italiana Chiara Grispo, Angela Finocchiaro, Raphael Gualazzi, Rocco Hunt e Sergio Sylvestre

"Oceania" è il nuovo lavoro targato Disney e uscirà nelle sale italiane il 22 dicembre, dopo aver già debuttato negli Stati Uniti lo scorso 23 novembre. A prestare la voce alla versione italiana del film d’animazione, in cima alla top ten di incassi al lancio USA, Chiara Grispo, Angela Finocchiaro, Raphael Gualazzi, Rocco Hunt e Sergio Sylvestre. "Oceania" avrà per protagonista una "principessa tosta, coraggiosa e pronta all’azione" spiegano Ron Clements e John Musker al loro primo film tutto in animazione CGI, "unisce tenacità e compassione e pensiamo possa essere un buon modello per le bambine, ma anche per i bambini." Ispirato ai miti polinesiani, il film è ambientato 2000 anni fa e ha per protagonista la sedicenne Vaiana, figlia del capo dell’isola, che avrà la responsabilità di salvare il suo popolo insieme a Maui, un semidio leggendario e poco affidabile.

Per Angela Finocchiaro, voce italiana della nonna e guidaideale, di Vaiana, "mentre gli sceneggiatori fanno ancorafatica ad avere protagoniste donne, la Disney sa creare eroineenergiche e molto forti. Anche la mancanza del principe azzurro,rispecchia i tempi". D'accordo con lei Raphael Gualazzi (ora intour), che doppia il granchio egomaniaco Tamatoa: "Il filmtratta temi profondi come il valore della scoperta e delviaggio, il ritorno alle origini e il rispetto dell'ordinenaturale delle cose". Punti forti di Oceania sono anche lecanzoni, cofirmate dal nuovo re del musical Usa, Lin-ManuelMiranda (Hamilton). A cantare in italiano quelle di Vaiana èChiara Grispo, mentre nel brano sui titoli di coda, "Prego" (da"You're welcome") troviamo Rocco Hunt - Sergio Sylvestre.

