"Ok. Posso chiudermi in casa", il salotto della casa di Fedez sembra una sala giochi

La nuova casa di Fedez diventa virale. Le prime foto sui social fanno il giro della Rete. Sala giochi, grandi spazi: tutto per concedersi un po' di relax. Per il rapper, che sarà ospite del Radio Zeta Future hits live (al Centrale del Foro italico di Roma, il prossimo 31 maggio), una nuova vita da single. Fedez si sta concentrando molto sul lavoro: musica, concerti e qualche viaggio per rilassarsi. Poi i social, dove ha ripreso a "postare" Stories e foto.

La nuova casa di Fedez è in Piazza Castello a Milano. Un appartamento dai grandi spazi, ristrutturato e con ogni confort. Le ultime foto vedono Fedez alle prese con i nuovi videogiochi in salotto. Il maxi flipper dei Ghostbuster, il gioco del punch e la macchina da pallacanestro (ultima arrivata in casa Fedez). "Ok. Posso chiudermi in casa", scrive Fedez sui social.

IL CAST STELLARE DEL RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE, L'ARRIVO DI FEDEZ AL FORO ITALICO

Fedez e Emis Killa si aggiungono alla già ricca line-up del Radio Zeta Future Hits Live. Ecco l'elenco completo degli artisti che si esibiranno il 31 maggio, a partire dalle 20.30, al centrale del Foro italico di Roma. Ci saranno: Alessandra Amoroso, Alfa,Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama,Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Chiello, Clara, Emis Killa, Emma,Fabio Rovazzi, Fedez, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Geolier,Ghali, Il Pagante, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr.Rain, Paola & Chiara, Rhove, Ricchi e Poveri,Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah, SLF, Tananai, The Kolors,Tony Effe, Twenty Six, Zerb, e altre sorprese!

Quest’anno, il Radio Zeta Future Hits Live sarà presentato da Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati. Sarà possibile seguire il Radio Zeta Future Hits Live 2024 in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play e in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8