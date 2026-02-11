Olimpiadi Milano-Cortina, doppio oro nello slittino, curling da applausi: giornata azzurra tra trionfi e rimpianti

La giornata azzurra si accende sul ghiaccio e sul budello, dove l’Italia costruisce due trionfi che le permettono di salire a quota 3 ori e 13 medaglie nel medagliere olimpico.

SLITTINO, DOPPIO ORO TRA FEMMINILE E MASCHILE

Sul tracciato tecnico e rapidissimo, Andrea Voetter e Marion Oberhofer firmano un capolavoro nel doppio femminile. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella prima manche, le due azzurre non si sono limitate a gestire: hanno spinto ancora più forte, scendendo con precisione chirurgica e chiudendo con il crono complessivo di 1:46.284. Una prova di maturità e sangue freddo, costruita curva dopo curva, che vale la terza medaglia d’oro italiana di questi Giochi. Alle loro spalle la Germania con Eitberger-Matschina, terza l’Austria di Egle-Kipp. Ma la scena è tutta per le italiane, perfette nella scelta delle linee e impeccabili nella fase di spinta. Non è finita. Poco dopo arriva un’altra impresa: nel doppio maschile Rieder e Kainzwaldner si prendono il gradino più alto del podio al termine di una gara combattutissima. Gli azzurri precedono gli austriaci Steu-Kindl e i tedeschi Wendl-Arlt, coppia simbolo della disciplina. Settima l’altra slitta italiana con Nagler-Malleier. Due ori nello stesso giorno trasformano lo slittino nella disciplina faro della spedizione azzurra.

CURLING MASCHILE

Sul ghiaccio del curling maschile, l’Italia guidata da Joel Retornaz parte con il piede giusto. Insieme ad Amos Mosaner, Mattia Giovanella e Sebastian Arman, il capitano azzurro orchestra una sfida di altissimo livello contro la Svezia di Niklas Edin, uno dei più grandi skip dell’era moderna. Finisce 7-6 per l’Italia al termine di un match tirato, deciso da giocate millimetriche e da una gestione lucida degli ultimi end. Un successo che dà fiducia e lancia un segnale forte al torneo.

COMBINATA NORDICA

Dal trampolino piccolo arrivano segnali contrastanti. Nella prova di salto il migliore degli italiani è Samuel Costa, 22°, che parte nella 10 km di fondo con un ritardo superiore al minuto dal leader estone Ilves. Più indietro Aaron Kostner e il veterano Alessandro Pittin. Nella gara conclusiva il podio parla norvegese e austriaco: oro a Jens Luraas Oftebro, davanti a Lamparter e Herola. Costa chiude 13°, primo degli azzurri, con Kostner 16° e Pittin 19°.



