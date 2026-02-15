Olimpiadi di Milano-Cortina, Brignone e Vittozzi d’oro, fondo di bronzo e argento nel cross: Italia da record ai Giochi Photo Credit: EPA/DANIEL DAL ZENNARO

L'Italia team ce l'ha fatta. Dopo poco più di una settimana di Giochi, la spedizione azzurra ha superato il record di 20 medaglie conquistate a Lillehammer nel 1994. Un risultato unico, con l'Italia che si porta così a 22 medaglie totali conquistate in queste Olimpiadi di Milano Cortina, record assoluto per gli Azzurri.

SCI ALPINO, BRIGNONE STORICA

Sulle nevi del gigante arriva una prestazione destinata a restare. Federica Brignone domina la gara con autorità, completando un’Olimpiade straordinaria dopo l’oro già conquistato in SuperG. La valdostana costruisce il successo già nella prima manche, chiusa davanti a tutte, e nella seconda gestisce con intelligenza, respingendo l’assalto delle rivali e lasciandosi alle spalle la svedese Hector e la norvegese Stjernesund. Per l’Italia è un oro pesantissimo, simbolo di continuità e solidità tecnica. Ottimi segnali anche dal resto della squadra: Lara Della Mea sfiora il podio con il quarto posto, Sofia Goggia chiude decima dimostrando progressi importanti tra le porte larghe, mentre Asja Zenere completa la prova con una quattordicesima posizione di valore.

BIATHLON FEMMINILE, VITTOZZI D'ORO

Dal silenzio concentrato del poligono arriva un’altra gioia enorme. Lisa Vittozzi firma una gara perfetta nell’inseguimento, senza errori al tiro e con un ritmo sugli sci che le consente di recuperare e poi allungare nel momento decisivo. L’azzurra approfitta dell’ultimo errore della norvegese Kirkeeide e vola verso un oro meritatissimo, davanti alla stessa Kirkeeide e alla finlandese Minkkinen. Un successo che esalta il biathlon italiano e conferma la maturità agonistica di Vittozzi. Dorothea Wierer chiude nona, mentre Auchentaller e Carrara completano la prova più attardate.