Olimpiadi Milano-Cortina, Italia tra rimpianti e segnali positivi: short track in finale, Vittozzi quinta nel biathlon

SCI ALPINO

Nel gigante maschile lo scenario è stato altalenante. Alex Vinatzer aveva chiuso la prima manche in posizione interessante, a ridosso dei migliori, ma nella seconda non è riuscito a confermarsi ed è uscito di scena. Giovanni Franzoni, dopo una prima prova complicata, non ha trovato il ritmo nemmeno nella manche decisiva, chiudendo lontano dalle posizioni di vertice. Fuori già nella prima discesa sia Luca De Aliprandini sia Tobias Kastlunger, in una gara che ha premiato solidità e continuità.

FREESTYLE

Nel freestyle gobbe parallelo femminile, Manuela Passaretta ha salutato subito la competizione. L’azzurra, al rientro con un ginocchio non ancora al meglio e senza aver potuto completare le prove, è uscita ai sedicesimi dopo poche porte, visibilmente condizionata.

SCI DI FONDO

Nel fondo femminile, la staffetta 4x7,5 km aveva illuso. L’Italia ha lottato a lungo per il podio, restando nel gruppo di testa fino all’ultima frazione, prima di perdere terreno e chiudere sesta con Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Federica Cassol.

BIATHLON

Buone indicazioni dal biathlon: nella sprint sui 7,5 km Lisa Vittozzi ha disputato una gara di alto livello, centrando la quinta posizione grazie a un’ottima prova sugli sci e una gestione efficace al tiro. Più attardate Carrara e Wierer, in una competizione vinta dalla norvegese Kirkeeide.