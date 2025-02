Olly all'Eurovision 2025? Oggi alle 18.00 il vincitore di Sanremo farà un annuncio...

Oggi alle ore 18.00 è previsto un annuncio di Olly, che ha dato appuntamento ai suoi fan su Instagram.

Il vincitore del Festival di Sanremo 2025 deve ancora sciogliere la riserva rispetto alla sua partecipazione all'Eurovision Song Contest in programma a Basilea dal 13 al 17 maggio.

Da regolamento a rappresentare l'Italia nella storica manifestazione europea dovrebbe essere proprio il trionfatore del Festival di Sanremo.

L'anno scorso, per esempio, fu la volta di Angelina Mango, fresca trionfatrice sul palco del teatro Ariston con La noia.

I dubbi di Olly sull'Eurovision

Domenica scorsa, però, il cantautore genovese aveva fatto sapere in conferenza stampa di non aver ancora preso una decisione definitiva rispetto a questa possibilità, concedendosi una settimana di tempo per riflettere in maniera più approfondita:

"Devo essere totalmente onesto. Quello che mi è successo ieri sera è folle, completamente folle - ha risposto -. Quando nei mesi precedenti al Festival ho sempre dichiarato di non valutare la vittoria come un'opzione ero onesto, ero sincero. Dunque ancora non ho pensato all’eventualità. Ho bisogno di metabolizzare quello che è accaduto", aveva spiegato la voce di Balorda nostalgia.

A pesare sul tentennamento di Olly ci sarebbero le date del suo 'Lo rifarò, lo rifaremo Tour - Club 2025', in programma proprio nei giorni della manifestazione europea.

In particolare, in ballo ci sono due concerti all'Atlantico Live di Roma, fissati per il 13 e il 14 maggio, e due all'Eremo Club di Molfetta, in provincia di Bari, il 16 e il 17 maggio.

Meglio rinviare i live calendarizzati da tempo per vivere l'emozionante esperienza dell'Eurovision Song Contest o tenere fede agli impegni presi e per i quali i suoi fan hanno già acquistato i biglietti?

La risposta a tale quesito arriverà tra poche ore.

Eurovision 2025: se Olly rinuncia, cosa succede?

Nel caso in cui Olly dovesse optare per rinunciare all'Eurovision Song Contest, a rappresentare l'Italia sarebbe l'artista che si è piazzato al secondo posto in classifica al Festival di Sanremo, ossia Lucio Corsi.

Sempre che accetti. In caso di defezione ulteriore, infatti, la palla passerebbe al terzo classificato (Brunori SAS) e così via.