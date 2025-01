Oscar 2025, l’annuncio delle nomination slitta ancora a causa dell’emergenza incendi

Hollywood è ancora alle prese con gli incendi che negli ultimi giorni hanno messo in ginocchio alcune aree intorno a Los Angeles. Proprio per fronteggiare l’emergenza e dare sostegno a chi è stato colpito direttamente, l'Academy ha deciso di rivedere ulteriormente il calendario degli Oscar 2025. L'annuncio delle nomination, infatti, subisce un ulteriore slittamento rispetto a quanto annunciato la settimana scorsa. Le candidature per la 97ª edizione degli Academy Awards verranno comunicate giovedì 23 gennaio alle 5:30 del mattino, durante un evento virtuale, senza la tradizionale conferenza stampa in presenza. Questo nuovo rinvio segue quello già avvenuto, che aveva posticipato la data originariamente fissata per venerdì 17 gennaio al 19 gennaio.





OSCAR 2025, LA PREMIAZIONE RESTA FISSATA AL 2 MARZO

Inoltre, l'AMPAS ('Academy of Motion Picture Arts and Sciences) ha deciso di estendere nuovamente il periodo di votazione, che si concluderà alle 17:00 del 17 gennaio. Nonostante questi cambiamenti, la cerimonia degli Oscar avrà luogo come previsto il 2 marzo al Dolby Theatre di Hollywood. Tuttavia, è stato cancellato il tradizionale pranzo con i candidati, programmato per il 10 febbraio, che non si terrà quest'anno. La cerimonia di premiazione delle categorie scientifiche e tecniche, invece, sarà rinviata a una data successiva che verrà comunicata in futuro. L'Academy ha inoltre sottolineato che tutte le date sono ancora soggette a ulteriori modifiche. Nel comunicato ufficiale rilasciato dal CEO dell'AMPAS Bill Kramer e la Presidente Janet Yang si legge:

"Siamo profondamente colpiti dall'impatto devastante degli incendi e dalle perdite subite dalla nostra comunità. L'Academy ha sempre rappresentato un punto di unione all'interno dell'industria cinematografica e siamo determinati a rimanere uniti anche di fronte a queste difficoltà". Poiché gli incendi sono ancora in corso nell'area di Los Angeles, abbiamo ritenuto necessario estendere il periodo di votazione e posticipare la data delle nomination per consentire ai nostri membri di avere più tempo", hanno spiegato. "Inoltre, per garantire il rispetto delle necessità infrastrutturali e logistiche della regione nelle prossime settimane, abbiamo dovuto modificare alcune date del nostro programma di eventi. Siamo certi che queste decisioni risulteranno supportate dal nostro settore. Ogni anno i nostri membri dimostrano quanto sia importante per noi riunirci come comunità e oggi più che mai vogliamo sfruttare questa opportunità per celebrare un'industria resiliente e compassionevole. Non vediamo l'ora di rendere omaggio a coloro che sono stati in prima linea nell'affrontare gli incendi e a chi ha subito le conseguenze di questa calamità, oltre a incoraggiare tutti a sostenere gli sforzi di soccorso. Supereremo questa situazione insieme e porteremo un messaggio di guarigione alla nostra comunità cinematografica globale".

La cerimonia degli Oscar si svolgerà, quindi, domenica 2 marzo 2025 al Dolby Theatre di Hollywood e sarà trasmessa in diretta in oltre 200 territori in tutto il mondo.