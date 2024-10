Paolo Genovese torna sul set. Il nuovo film nelle sale nel 2025

Dramma e comicità, leggerezza e profondità. Sembrano essere questi gli ingredienti principali del nuovo film di Paolo Genovese che arriverà nelle sale a febbraio 2025. Primo ciak a Roma proprio oggi, 1 ottobre, per FolleMente, questo il titolo scelto per la nuova pellicola del regista che metterà in scena una commedia agrodolce seguendo lo stile tipico a cui ormai ci ha abituato: farci ridere e piangere allo stesso tempo, con equilibrio e grande maestria.





LA TRAMA E IL CAST DEL NUOVO FILM DI GENOVESE

FolleMente affronta una questione universale: quanto conosciamo davvero noi stessi al momento di prendere una decisione? La storia ruota attorno ai protagonisti Piero e Lara, interpretati rispettivamente da Edoardo Leo e Pilar Fogliati. Attraverso il loro viaggio interiore, il film rivela le molteplici versioni del nostro io e le conversazioni interiori che spesso rimangono inascoltate. Ogni scelta che facciamo è influenzata da pensieri e sentimenti nascosti, e la pellicola promette di esplorare queste battaglie interiori, rivelando la complessità della mente umana. Questa commedia romantica, quindi, si configura non solo come un momento di intrattenimento, ma come un’opportunità per riflettere su di noi. La commistione di fattori comici e drammatici permetterà al pubblico di immedesimarsi nei protagonisti e di rispecchiarsi nelle loro esperienze. Ricchissimo il cast che oltre ai già citati Edoardo Leo e Pilar Fogliati, vede coinvolti Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.





LEGGEREZZA E PROFONDITÀ

Paolo Genovese, negli ultimi vent’anni, è diventato un punto di riferimento per la commedia italiana contemporanea. Dopo essersi fatto conoscere con “Immaturi”, il dittico che fa rivivere la maturità ad un gruppo di ex compagni di scuola, il regista romano ha avuto un vero e proprio exploit con Perfetti Sconosciuti, la pellicola del 2016 diventata un format esportato in tutto il mondo. Il suo cinema è sempre stato orientato nel fondere momenti di leggerezza con spunti di riflessione, cercando il più possibile di mantenere grande equilibrio tra le due direttrici narrative, sia quella più leggera che quella più profonda e impegnata.





Le riprese di FolleMente sono programmate per durare sette settimane, un periodo che promette di offrire al film la giusta attenzione ai dettagli e la possibilità di affinare ulteriormente la sceneggiatura. Stando a quanto viene riportato dal comunicato stampa, la pellicola sarà nelle sale a partire dal prossimo 20 febbraio 2025.