Papa Francesco in udienza in Vaticano, "Non riesco a leggere tutto il mio discorso, ho un pò di bronchite" Photo Credit: agenziafotogramma.it

" Io vorrei leggere tutto il discorso ma ho un problema, un pò di bronchite ". Lo ha detto Papa Francesco, questa mattina, alla terza udienza programmata per oggi, in Vaticano, incontrando un gruppo di comunicatori francesi. Seppure con la voce affannata, il Pontefice aveva pronunciato i discorsi previsti nelle due udienze precedenti.





