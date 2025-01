Pechino Express 2025, ecco chi sono le nuove coppie che parteciperanno alla nuova edizione del programma

Sono stati ufficialmente annunciati i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express del 2025, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia. Si intitolerà “Fino al tetto del mondo” e sarà un viaggio dalle Filippine fino al Nepal, attraversando il nord della Thailandia. La nuova edizione condurrà nove coppie di viaggiatori ai blocchi di partenza, dall’oceano cristallino alle vette più elevate, passando per altipiani affascinanti e dense giungle.

La conduzione è sempre affidata a Costantino Della Gherardesca, volto di Pechino Express fin dalla seconda edizione, affiancato da Fru, inviato speciale. Il programma andrà in onda in esclusiva su Sky e sarà disponibile in streaming su NOW a partire dal 2025.





LE COPPIE

Ecco le nove attesissime coppie:

I Primi Ballerini: Virna Toppi e Nicola Del Freo, icone della danza classica. Trasporteranno la loro grazia dai palcoscenici teatrali ai sentieri più impervi dell'Asia. Lasciano scarpette e tutù per zaino e scarpe da trekking.

Virna, milanese di origine, ha conseguito il titolo di prima ballerina al Bayerisches Staatsballett di Monaco nel 2020, distinguendosi per la sua eccellenza tecnica e la sua grazia. Nicola, originario di Carrara, ha perfezionato la sua arte all’Hamburg Ballet, dove ha brillato per il suo carisma e la sua presenza scenica. Oltre alla loro carriera nel balletto, entrambi sono diventati influencer, si sono sposati sono genitori di una bambina, riuscendo a conciliare la vita artistica con quella familiare.





Gli Spettacolari: Scintilla e Federica Camba, con il loro carisma e energia travolgente, faranno sentire la loro presenza lungo tutto il cammino.

Gianluca Fubelli, conosciuto con il nome d’arte Scintilla, è un comico e attore di successo nel panorama televisivo italiano, famoso per le sue performance a Colorado. Al suo fianco, Federica Camba, cantautrice e produttrice affermata, ha scritto brani per artisti come Laura Pausini e Alessandra Amoroso. La coppia vive con passione sia la vita privata che quella professionale ed è genitore della piccola Nina. Insieme, offrono una miscela di umorismo e musicalità che saprà conquistare il pubblico del format.





I Magici: Jey e Checco Lillo, metteranno in campo anche la magia per superare le difficoltà di questo viaggio

Jey Lillo è uno dei maghi più noti in Italia, mentre suo fratello Francesco, conosciuto come Checco, è uno studente universitario che lavora in un negozio di videogiochi. Insieme, offrono un perfetto mix di intrattenimento e modernità.





Le Atlantiche: Ivana Mrázová e Giaele De Donà, legate da un'affinità che va oltre l'oceano.



Ivana Mrázová, modella di fama internazionale, ha avviato la sua carriera come valletta al Festival di Sanremo nel 2012. Giaele De Donà ha esordito nel mondo della moda, guadagnando notorietà grazie alla sua partecipazione a reality. Le loro esperienze e la solida presenza nel mondo dello spettacolo creano un mix affascinante, pronto a affrontare le sfide del viaggio.





I Medagliati: le leggende dello sport italiano Jury Chechi e Antonio Rossi, con un palmarès olimpico che parla da sé.

Jury Chechi, icona della ginnastica italiana degli anni '90, è celebre per la sua storica vittoria alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996. Al suo fianco, Antonio Rossi, ex canoista, vanta un'impressionante carriera con cinque medaglie olimpiche, di cui tre d'oro.





Gli Estetici: i medici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, pronti a portare la loro esperienza professionale anche in questa sfida.

Giulio Berruti è un attore e modello, attivo nel cinema e nella pubblicità, oltre a essere un imprenditore nel settore delle cliniche estetiche. Nicolò Maltese, appassionato di musica e frontman di una band punk-rock, vanta anche esperienza nel campo commerciale e farmaceutico.





I Cineasti: Nathalie Guetta e Vito Bucci, pronti a misurarsi con un'avventura ben diversa dai set cinematografici.

Nathalie Guetta, attrice di origini francesi, è famosa per il suo ruolo di Natalina nella serie Don Matteo. Sorella del celebre DJ David Guetta, Nathalie ha partecipato anche a programmi come Ballando con le stelle. Vito Bucci, invece, ricopre un ruolo di rilievo nel settore della produzione, contribuendo a progetti di successo con la sua personalità socievole e competitiva.





I Complici: Dolcenera e Gigi Campanile, una coppia che si sostiene con un legame di lunga data.

Dolcenera, nome d'arte di Emanuela Trane, ha catturato l'attenzione del pubblico nel 2003 vincendo il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Gigi Campanile, avvocato di professione, nutre una forte passione per la letteratura sudamericana e la psicologia.





Le Sorelle: Samanta e Debora Togni, due personalità diverse ma perfettamente complementari.

Samanta è una ballerina di talento, che ha iniziato a competere a livello internazionale fin da giovane. Ha anche preso parte a programmi di successo come Ballando con le stelle. Debora, invece, incarna la determinazione e il duro lavoro, alternando il suo mestiere di muratore in inverno con quello di bagnina durante l'estate. Entrambe condividono le loro esperienze e passioni nel reality, rafforzate da un profondo legame familiare.