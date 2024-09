Per Donald Trump arriva l'ora del business, ecco linea di orologi con prezzi astronomici

Imprenditore nel DNA. Donald Trump, candidato repubblicano per le elezioni americane, è sempre uno dei personaggi più cliccati in Rete. Dopo l'attentato subito, per fortuna scampato, adesso strizza l'occhio ad un nuovo business.

Infatti, Donald Trump ha iniziato a vendere una nuova linea di orologi da polso, chiamati Trump Watches, con prezzi che vanno dai 499 ai 100 mila dollari. Lo riferisce la Cnn online notando che l'ex presidente sfrutta il suo nome come nessun altro candidato alla presidenza ha mai fatto per trarne profitto. L'annuncio della sua linea d orologi è arrivato attraverso i social media, ad appena 40 giorni dalle elezioni, con un invito ai suoi sostenitori ad acquistarli per farne dei bei regali di Natale. La notizia fa subito il giro della Rete e diventa virale, dopo essere essere stata ripresa da tutti i media: Trump resta uno dei politici più "attenzionati".

LE PAROLE DI TRUMP

Questi orologi sono davvero speciali, li adorerai", ha scritto Trump su Truth Social, lo stesso sito di social media in cui condivide messaggi politici con i suoi sostenitori. Da quando è entrato in gara quasi due anni fa, Trump ha guadagnato milioni di dollari vendendo nuovi articoli con il suo nome e la sua immagine. Solo questa settimana, ad esempio, ha anche lanciato Trump Coins, un medaglione in argento 999% con il suo volto su un lato e la sua firma sulla Casa Bianca sul retro. Come gli orologi, le Trump Coins sono il risultato di un altro accordo di licenza.

I SONDAGGI

Intanto, Harris sarebbe avanti di 7 punti su Trump secondo l’ultimo sondaggio Reuters-Ipsos sulle elezioni Usa. Invece, la CNN registra un testa a testa. Cosa accadrà nelle prossime settimane?