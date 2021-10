Per i 25 anni di "Fiumi di parole" festeggeremo così: i Jalisse si raccontano su RTL102.5 News

Rewind. Un salto indietro nel tempo, esattamente al 1997 quando i Jalisse vincono il Festival di Sanremo con "Fiumi di parole". Poi arrivano al quarto posto all'Eurovision Song contest. "La nostra vita è cambiata perché grazie a quel Festival siamo arrivati tra i big", dicono in diretta in radiovisione su RTL102.5 News durante Trends&Celebrities, che va in onda tutti i giorni dalle 13 alle 15 (potete seguire la puntata anche in chiaro sul canale 233 del DTT o 737 di Sky). Adesso il loro ritorno sulle scene è segnato da una commedia, che stanno per interpretare grazie alla riapertura dei teatri. "E' la bella notizia di questi giorni", raccontano.





I Jalisse: coppia anche nella vita

Sul palco e nella vita di tutti i giorni I Jalisse fanno coppia fissa. Fabio Ricci e Alessandra Drusian si sono conosciuti nel 1992 e si sono sposati nel 1999. "Tutto per caso. Praticamente ho rincontrato Fabio, dopo averlo conosciuti due anni prima, alla stazione. Ed è stato un vero colpo di fulmine. Da quel momento non ci siamo più lasciati", dice Alessandra durante il collegamento con RTL102.5 News. "Sono una brava casalinga ed amo le lavatrici, sapeste quanto mi sono mancate durante il festival di Sanremo".





Il sogno di Sanremo: "L'importante è partecipare"

Ma I Jalisse sognano ancora una volta Sanremo. E ad RTL102.5 News dicono: "Da quel Festival ogni anno abbiamo presentato una canzone, ma siamo stati esclusi. Per il 2022 saremo al venticinquesimo brano. Chissà, ce la faremo?", continuano. I Jalisse si sentono i grandi esclusi dall'Ariston. "Alla fine ogni anno parlano di noi, anche Fedez e la Michelin - che continuiamo a ringraziare - ci hanno portato a Sanremo con un piccolo cameo di Fiumi di parole". Ora sperano di festeggiare sul palco dell’Ariston i 25 anni di quel brano con il quale vinsero il Festival.