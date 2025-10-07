Petra, da domani la terza stagione della serie Sky con Paola Cortellesi

Massimo Galanto

07 ottobre 2025, ore 13:00

Due nuove storie per l'iconica ispettrice interpretata dall'attrice romana, che intanto sta lavorando al suo secondo film da regista

È in arrivo domani, 8 ottobre, in esclusiva su Sky Cinema alle 21.15 e in streaming solo su NOW il primo dei due nuovi episodi di Petra.

Si tratta della serie Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, per la regia di Maria Sole Tognazzi, giunta alla terza stagione.

Petra 3, il cast e le novità

Nella puntata che sarà proposta domani, dal titolo Il silenzio dei chiostri, ritroveremo una Petra Delicato in una veste inedita: vive con il compagno Marco e i suoi tre figli, affrontando un nuovo equilibrio familiare che la mette alla prova sul piano personale. Ma i cambiamenti privati non rallentano la sua attività di Ispettrice a Genova: un omicidio legato al furto di una reliquia la trascina nel mondo dei furti d’arte e nei segreti di un convento di suore.

In attesa del suo secondo film da regista (è in corso la fase di scrittura), Paola Cortellesi torna a vestire i panni dell’iconica ispettrice Petra Delicato, affiancata dall’inseparabile Andrea Pennacchi nel ruolo del viceispettore Antonio Monte.

Nel cast ritornano anche Manuela Mandracchia, nei panni di Beatrice, moglie di Monte, e Francesco Colella in quelli di Marco, l’ironico e irriverente fidanzato di Petra; infine, Suor Adriana, la madre superiora del convento in cui è ambientata questa storia, è Laura Marinoni.

A firmare le due nuove storie della terza stagione di Petra, serie realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, sono Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia, con la collaborazione alle sceneggiature della stessa Paola Cortellesi.

Petra è basata sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett - Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa – entrambe edite in Italia da Sellerio.

Il silenzio dei chiostri: la trama del primo episodio di Petra 3

Ritroviamo Petra immersa in un inedito equilibrio domestico e alle prese con un nuovo, complicatissimo caso: un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento. Nel tentativo di venirne a capo, Petra e Antonio dovranno immergersi nel mondo dei furti d’arte e nella riservatissima comunità di suore, entrando così in contatto con un’idea di comunità che toccherà Petra più da vicino di quanto pensasse.

Paola Cortellesi
Petra

