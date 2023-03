Pierluigi Bersani a RTL 102.5: "Possibile il mio rientro da militante nel PD". E sugli immigrati: "Serve meccaniscmo

IL MIO RIENTRO NEL PD? SE CI SARA' UN NUOVO INIZIO CI SARO', MA DA MILITANTE

"Elly Schlein mi sta convincendo, il problema è quali sono i passi da fare adesso. Voglio essere sicuro che l'allargamento continui. Ci vuole un meccanismo per ridarci l'apertura, un partito può stare insieme se ognuno può far valere le proprie idee. E poi la costruzione del campo: continuo a predicare che il PD non deve percepirsi come punto di equilibrio del sistema. Il pd deve essere attivo per costruire un'alternativa. Se così fosse entrerei nel Pd, ma da militante", dice Bersani. "Elly Schlein rilancia il tesseramento. Siamo sicuri che nei circoli in Italia del PD se uno bussa alla porta venga accolto? In questi anni si è creato un meccanismo di chiusura. C'era un partito che faceva fatica a guardare fuori da sé", continua.





UNA VERA OPPOSIZIONE AL GOVERNO MELONI?

"Ricordiamo sempre che il modo più efficace per fare opposizione è costruire un'alternativa credibile. Poi ci pensano gli elettori. La Elly dice cose molte chiare, non è un caso che nel primo appuntamento a Firenze con Conte, lei e Speranza è avvenuto su una cosa come la costituzione antifascista e la dignità e libertà della scuola. E non si può applicare lo stesso metodo anche al salario minimo?"





PD A TRAZIONE BOLOGNESE

Il ruolo di Bonaccini? "Posso solo considerare che se lui fa il presidente e lei la segretaria avremmo due bolognesi al vertice, che dal punto campanilistico è molto importante. A me piacerebbe essere coinvolto sul programma, come militante esperto", puntualizza.





SERVE MECCANISMO DI RICERCA E SOCCORSO NEL MEDITERRANEO

Oggi Consiglio dei Ministri a Cutro dopo il terribile naufragio dei giorni scorsi. "Partire dal regolare, superare la Bossi-Fini. Abbiamo bisogno di un flusso regolare di immigrati perché non ce la facciamo con la demografia che abbiamo a reggere, vista l'età media in Europa. Cosa dobbiamo ottenere dall'Europa? La Meloni non può andare in Europa e tornare vincitrice. Noi abbiamo il mare, ricordiamolo. Occorre dire: Cara Europa, quelli che arrivano sono troppi, quelli che arrivano dal mare muoiono. Serve meccanismo europeo di ricerca e soccorso nel Mediterraneo", dice. "In accordo con le ONG Serve salvare vite", conclude Bersani.