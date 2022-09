Pio e Amedeo a RTL 102.5 per presentare Emigratis: "Esportiamo Foggia nel mondo"

Arrivano negli studi di Roma con la loro unica, inconfondibile, ironia: Pio e Amedeo. Stasera saranno in onda su Canale 5 con la nuova edizione di Emigratis – la resa dei conti, che andrà in onda in prima serata. Nuovi viaggi, nuove avventure. Le mete: Dubai, Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami, Los Angeles e Parigi

“Siamo sempre meridionali, lavorare? Piano, piano con le offese”, esordiscono a Password con Nicoletta, Cecilia e Niccolò. “Stiamo qui a Roma solo perché più vicino a Foggia. Risparmiamo sul biglietto. Quando facevo il pendolare il mio biglietto era fino a Caserta e fingevo di addormentarmi per pagare meno”, racconta Amedeo. Pio sorride. “Siamo arrivati quando la pizza si è bruciata, i soldi li fanno gli altri”, commenta Pio.

Tantissimi gli ospiti della prima puntata di Emigratis. “Abbiamo inviati gli zoccoli, ti sono arrivati?”, tuona Pio. E Nicoletta risponde: “Non mi avete nemmeno inviati alla festa milanese”. Ma Pio dice di aver inviato gli zoccoli alla nostra Nicoletta. Che, però, non li ha ricevuti. Come mai? Mistero.





SULLE TRACCE DI MIKE TYSON IN AMERICA E IL VIAGGIO A DUBAI

Nella nuova edizione di Emigratis, Pio e Amedeo sono stati a Dubai. “Più vicina a Foggia, c’è lo stesso clima. Siamo stati pure a Las Vegas per trovare Mike Tyson. Non avete idea cosa è successo…”, assicurano Pio e Amedeo. Durante la diretta raccontano una marea di aneddoti del passato e tanto luoghi comuni della loro Foggia. “Da noi devi avere sempre la valigia pronta per andare in ospedale. Mio zio Aldo aveva l’orgoglio del calzino pronto, nuovo. Guai se glielo toccavi. Una volta mi sono ricoverato e mia madre mi regalò una vestaglia di raso a quadri. Sembravo Gianluca Vacchi”, dice Amedeo.

“C’è stato un incontro casuale con Mike”, svela Pio. “Ma non è vero nulla”, aggiunge Amedeo. “Vabbè, dovevamo restare 5 minuti e siamo andati via dopo 2 ore ed è successo di tutto. Ci siamo svegliati con una cosa addosso, ma non si può dire…”: Pio non dice troppi dettagli.

“Chi ci ha messo in difficoltà? Solitamente noi mettiamo in difficoltà gli altri. In questa puntata, ad esempio, Roberto Bolle ci ha mandati a… Si è arrabbiato troppo con noi per una battuta”, raccontano. E in onda in radiovisione Pio e Amedeo fanno sorridere tutti. Nella prima puntata di Emigratis parlano anche di luoghi comuni: “Una volta solo la domenica ti vestivi bene. Poi durante la settimana era tutt’altro, magliette vecchie per friggere…”