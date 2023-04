Ponte del 25 aprile: gli italiani in vacanza spendono 1,5 miliardi a tavola

Secondo un antico proverbio cinese: “Mangiare è uno dei quattro scopi della vita... quali siano gli altri tre, nessuno lo ha mai saputo”. Lo sappiamo bene noi italiani che del cibo abbiamo fatto una bandiera del nostro Paese nel mondo e che sempre di più scegliamo le mete dei nostri viaggi anche in base al cibo che troveremo una volta arrivati a destinazione.

In occasione del ponte del 25 aprile, Coldiretti stima che gli italiani in vacanza sosterranno una spesa a tavola pari a circa 1,5 miliardi di euro! Una cifra che testimonia la crescita del turismo enogastronomico, confermando un trend affermato già da alcuni anni.





I numeri del Ponte

Qualcuno ha già parlato di “Febbre da Ponte” in occasione di queste settimane in cui è possibile approfittare del 25 aprile, ma anche di lunedì 1 maggio. Secondo un’indagine realizzata da Cst Centro studi turistici per Assoturismo Confesercenti, saranno 5,2 milioni le presenze nelle strutture ricettive italiane: un’ulteriore conferma dello stato di salute del turismo italiano.

Ad approfondire il tema arriva anche un’indagine di Federalberghi che stima un numero totale di vacanzieri pari a circa 17 milioni nell’arco delle due settimane. In particolare saranno 9 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per il 25 aprile, mentre 8 milioni e 99mila si muoveranno per il ponte del 1 maggio. Tra coloro che non andranno in vacanza, la maggior parte afferma di non partire per motivi economici.

Per quanto riguarda il turismo enogastronomico, Coldiretti spiega che a pesare in modo consistente tra le voci di spesa degli italiani è proprio la tavola: tra ristoranti, pizzerie, trattorie, agriturismi, picnic o street food, la cifra stimata si attesta intorno al miliardo e mezzo di euro. Da non sottovalutare anche chi sceglie di acquistare souvenir enogastronomici in mercati, feste e sagre di Paese.