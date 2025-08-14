Ponte Morandi settimo anniverario del crollo che spezzò 43 vite, le cerimonie a ricordo delle vittime

Ponte Morandi settimo anniverario del crollo che spezzò 43 vite, le cerimonie a ricordo delle vittime

Ponte Morandi settimo anniverario del crollo che spezzò 43 vite, le cerimonie a ricordo delle vittime Photo Credit: ANSA 7LUCA ZENNARO

Redazione Web

14 agosto 2025, ore 13:43

Messaggio del Presidente della Republica Mattarella,:":”sicurezza infrastrutture non ammette negligenze". ma secondo l'associazione dei parenti delle vitime c'è un vuoto istituzionale

Sette anni fa crollava il ponte Morandi. Oggi la cerimonia in ricordo delle 43 vittime La commemorazione, con l'intervento delle autorità civili e religiose della città, oltre al comitato dei parenti delle vittime, è culminato nel minuto di silenzio alle 11.36, ora del disastro: solo il suono dalle sirene delle navi in porto e i rintocchi delle campane di tutta la diocesi di Genova hanno potuto interromperlo. per la prima volta nello spazio attiguo al Memoriale inaugurato lo scorso dicembre. Stamattina l'arcivescovo di Genova Marco Tasca ha celebrato nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa una messa in ricordo delle 43 vittime: è il primo atto di una giornata che prevede altri momenti commemorativi promossi dal Comune di Genova insieme al Comitato Parenti vittime del Ponte Morandi. Alla messa in ricordo delle vittime hanno partecipato, tra gli altri, i parenti delle vittime, il viceministro dei Trasporti con delega della presidenza del Consiglio dei Ministri Edoardo Rixi, il presidente ligure Marco Bucci, il sindaco di Genova Silvia Salis, il prefetto di Genova Cinzia Torraco, il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone. Il crollo 'ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni', ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio alla sindaca Silvia Salis. Vi si legge:”sicurezza infrastrutture non ammette negligenze”.


Il vuoto delle istituzioni

"Questa è la commemorazione che vogliamo e anche se può divenire una passerella, le istituzioni non possono e non devono abdicare al loro ruolo, devono essere qui con noi nel giorno in cui si ricorda la tragedia del 14 agosto 2018 e sentire sulla loro pelle che ci sono state grandi e pesanti responsabilità in alcune scelte fatte in passato. Ogni anno vediamo però sempre meno istituzioni nazionali presenti, meno rappresentanti di tutti i partiti di questo paese, la loro assenza è un macigno". Lo ha detto Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime ponte Morandi, durante la settima commemorazione della tragedia e delle 43 vittime.


Argomenti

crollo
Morandi
ponte

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Tragedia sul Monte Rosa, trovati morti due alpinisti italiani dispersi da stamattina

    Tragedia sul Monte Rosa, trovati morti due alpinisti italiani dispersi da stamattina

  • Venere e Giove illuminano la notte sulle Dolomiti

    Venere e Giove illuminano la notte sulle Dolomiti

  • Errore Chevalier, Psg rimedia ai rigori e vince la Supercoppa europea

    Errore Chevalier, Psg rimedia ai rigori e vince la Supercoppa europea

  • Nessun negoziato senza la partecipazione attiva dell'Ucraina, Trump vuole il cessate il fuoco per cominciare

    Nessun negoziato senza la partecipazione attiva dell'Ucraina, Trump vuole il cessate il fuoco per cominciare

  • Le mostre di Ferragosto, da Berengo Gardin a Hiroshige

    Le mostre di Ferragosto, da Berengo Gardin a Hiroshige

  • Chiara Poggi :ora potrebbe cambiare tutto, la procura di Pavia ha fatto trapelare come il dna di ignoto 3 sia un errore

    Chiara Poggi :ora potrebbe cambiare tutto, la procura di Pavia ha fatto trapelare come il dna di ignoto 3 sia un errore

  • Inchiesta urbanistica Milano,revocati due arresti, gli avvocati degli accusati al lavoro

    Inchiesta urbanistica Milano,revocati due arresti, gli avvocati degli accusati al lavoro

  • In Alaska solo Trump e Putin, verso lo scambio di territori. Il Tycoon contrariato dal rifiuto di Zelensky

    In Alaska solo Trump e Putin, verso lo scambio di territori. Il Tycoon contrariato dal rifiuto di Zelensky

  • Rigoletto: la magia del melodramma conquista il pubblico areniano

    Rigoletto: la magia del melodramma conquista il pubblico areniano

  • Una donna morta a Milano , investita da una auto rubata, con a bordo quattro ragazzi che dall'aspetto sembrano minorenni

    Una donna morta a Milano , investita da una auto rubata, con a bordo quattro ragazzi che dall'aspetto sembrano minorenni

Disastro sulla A1, un camion salta la corsia, centrata una autombulanza, morti i viaggiatori

Disastro sulla A1, un camion salta la corsia, centrata una autombulanza, morti i viaggiatori

iI bilancio è di tre morti e 18 feriti, traffco impazzito, la corsia sud riaperta nel pomeriggio,le vittime sono due volontari della Misericordia di Terranuova Bracciolini e il paziente

Ucciso e fatto a pezzi: la mamma confessa, ho fatto una cosa mostruosa, delitto commesso una settimana fa

Ucciso e fatto a pezzi: la mamma confessa, ho fatto una cosa mostruosa, delitto commesso una settimana fa

Alessandro Venier, 35 anni sarebbe stato ucciso da mamma e compagna. Poi il corpo è stato fatto a pezzi e nascosto in un bidone, indagini su responsabilità delle due donne

Scava buca in spiaggia, 17enne muore sotto la sabbia a Montalto di Castro

Scava buca in spiaggia, 17enne muore sotto la sabbia a Montalto di Castro

Inutili i soccorsi e l'atterraggio di una eliambulanza