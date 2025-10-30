Ponte sullo stretto, il no della Corte dei Conti che non ha concesso la legittimità, può essere superato dal governo

Il Ponte sullo stretto è al centro dello scontro politico tra il governo e le opposizioni, la decisione della Corte dei Conti ha aperto un nuovo capitolo della vicenda. La mancanza del visto di legittimità alla delibera Cipess di approvazione del progetto definitivo del Ponte", delinea uno scenario L'evoluzione dell'iter dipenderà dalla gravità dei rilievi evidenziati dai magistrati contabili e dalle scelte politiche che verranno adottate nei prossimi giorni. Sotto la lente dei magistrati contabili potrebbero esserci le coperture economiche del progetto, l'affidabilità delle stime di traffico, la conformità alle normative ambientali e antisismiche, e la compatibilità con le regole europee sui costi. E poi anche la stessa competenza del Cipess, considerato organo ‘politico', a gestire una delibera così complessa. Dal vicepremier Salvini nel dopo vertice a Palazzo Chigi l'annuncio che si partirà comunque nel 2026.

Nei prossimi trenta giorni la Corte renderà note le motivazioni ufficiali del blocco. Sarà un passaggio determinante perché indicherà quali aspetti del progetto richiedono chiarimenti o correzioni e quali possono essere ritenuti superabili senza modifiche sostanziali.In questo periodo, il governo e la società concessionaria Eurolink analizzeranno i rilievi e prepareranno le eventuali controdeduzioni, valutando come procedere in modo da non interrompere definitivamente l'iter dell'opera.

