Potrebbero essere madre e figlia la donna e la bimba trovate morte ieri pomeriggio all'interno di villa Pamphili a Roma. E' una delle ipotesi al vaglio degli investigatori mentre si lavora per cercare di identificare i due corpi. La Procura della capitale nelle prossime ore incardinerà il fascicolo per duplice omicidio. Questa mattina c'è stato un nuovo sopralluogo della polizia scientifica e della squadra mobile nella zona del rinvenimento dei cadaveri. Al vaglio testimonianze e le immagini delle telecamere ad ampio raggio che potrebbero aver immortalato chi ha portato i corpi nel parco molto affollato nel fine settimana. L'autopsia è in programma martedì. La donna, che avrebbe un'età apparente di circa 40 anni, sarebbe deceduta diverse ore prima della bambina, di età compresa tra i 5 e i 10 mesi. L'attività tecnica, coordinata dal pm Antonio Verdi, dovrà accertare le cause della morte e l’ora in cui sono state presumibilmente uccise. Il corpo della donna, su cui non sono stati rilevati segni evidenti di violenza, era in stato di decomposizione a differenza di quello della figlia. Inoltre era chiuso in un sacco nero. Da un primo esame non sono emerse sui corpi ferite da arma da fuoco o da arma da taglio.