Premi BAFTA 2025: “Conclave” è il miglior film, mentre a sorpresa Mikey Madison è la migliore attrice protagonista

Come da tradizione, nel cammino che conduce verso l'assegnazione dei Premi Oscar, ci sono i Premi BAFTA, ossia il più importante riconoscimento del cinema britannico. Da sempre questo appuntamento viene visto dagli esperti come una sorta di prova generale in vista della cerimonia di premiazione dell’Academy Award, una tappa importante che aiuta gli analisti a capire qual è il sentiment che ruota intorno ai film protagonisti della stagione dei Premi.

BAFTA 2025, DELUSIONE PER “A COMPLETE UNKNOWN”

Gli elettori della British Academy hanno scelto di spartirsi ampiamente il bottino per quanto riguarda l'assegnazione dei riconoscimenti. Ma, com’era prevedibile, solo uno poteva vincere il premio principale per il miglior film. Stiamo parlando ovviamente di "Conclave", che era entrato nella serata con il maggior numero di nomination (11). Il thriller ambientato in Vaticano di Edward Berger ha finito per pareggiare il numero di statuette portata a casa da "The Brutalist" di Brady Corbet. L'epica americana di tre ore e mezzo ha vinto il titolo come miglior attore per Adrien Brody, quello come miglior regista poi miglior fotografia e colonna sonora. Nel corso della cerimonia non è mancato il vero colpo di scena in grado di sparigliare le carte proprio in vista degli Oscar. Mikey Madison, infatti, ha vinto il BAFTA come miglior attrice protagonista per "Anora", superando la superfavorita Demi Moore che era candidata per “The substance”. Il body-horror di Coralie Fargeat ha portato a casa un soltanto il premio per trucco e acconciatura.

E arriviamo a parlare di “Emilia Perez”, il film che nelle ultime settimane è stato al centro del ciclone delle polemiche. La pellicola di Jacques Audiard ha portato a casa soltanto due premi, ossia il riconoscimento a Zoe Saldana come miglior attrice non protagonista e il titolo come miglior film in lingua non inglese.

L'unica grande delusione della serata è stata per il film biografico su Bob Dylan di James Mangold "A Complete Unknown", che non è riuscito a ottenere nessuna delle sue sei nomination

OSCAR 2025, “ANORA” SALE NELLE QUOTAZIONI

E se lo scorso anno “Oppenheimer” di Christopher Nolan aveva trionfato anche ai BAFTA, confermando di fatto la vittoria agli Oscar, quest’anno le cose appaiono diverse. “Conclave” infatti è stato premiato più per senso patriottico (essendo una produzione inglese) ma in terra americana non gode della stessa aura. Infatti, stando ai vari pronostici, il film di Edward Berger continua a non essere tra i favoriti per la vittoria dell'Oscar. Il titolo come miglior film quest’anno potrebbe andare con grande facilità ad “Anora” di Sea Baker soprattutto dopo che, le polemiche sui post razzisti di Karla Sofia Gascon, hanno affossato letteralmente “Emilia Perez” che fino a qualche mese fa era dato per favorito.

L’appuntamento con la cerimonia di consegna dei Premi Oscar è fissata per domenica 2 marzo.





ECCO TUTTI I PREMI ASSEGNATI AI BAFTA 2025

Miglior Film – “Conclave”

Miglior Attrice Protagonista – Mikey Madison, “Anora”

Miglior Attore Protagonista – Adrien Brody, “The Brutalist”

Miglior Attrice non Protagonista – Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Miglior Attore non Protagonista – Kieran Culkin, “A Real Pain”

Miglior Regista – “The Brutalist” — Brady Corbet

Miglior Sceneggiatura Originale – “A Real Pain” — scritto da Jesse Eisenberg

Miglior Sceneggiatura non Originale – “Conclave”

Miglior Film Britannico – “Conclave”

Miglior Debutto di uno Scrittore, Regista o Produttore Britannico – “Kneecap” — Rich Peppiatt (Regista, Scrittore)

Miglior Film non in Lingua Inglese – “Emilia Pérez”

Miglior Documentario – “Super/Man: The Christopher Reeve Story”

Miglior Film d’Animazione – “Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”

Miglior Film per Bambini e Famiglie – “Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”

Miglior Casting – “Anora”

Miglior Cinematografia – “The Brutalist”

Miglior Editing – “Conclave”

Migliore Costume Design – “Wicked”

Miglior Hair e Make up – “The Substance”

Miglior Colonna Sonora Originale – “The Brutalist”

Miglior Progettazione della Produzione – “Wicked”

Miglior suono – “Dune: Part Two”

Migliori Effetti Speciali – “Dune: Part Two”

Miglior Cortometraggio di Animazione Britannico – “Wander to Wonder”

Miglior Cortometraggio Britannico – “Rock, Paper, Scissors”

Premio EE Rising Star (votato dal pubblico) – David Jonsson