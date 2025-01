Presentata oggi la Milano Marathon 2025, RTL 102.5 diventa la radio ufficiale!

Domenica 6 aprile la città di Milano sarà protagonista di un grande appuntamento sportivo: la 23ª edizione della Wizz Air Milano Marathon. Organizzata da RCS Sports & Events, la manifestazione conferma il capoluogo lombardo come capitale del running e palcoscenico di eventi di rilievo internazionale. La Milano Marathon sarà il culmine di una quattro giorni di sport, una grande festa che coinvolgerà la città con tantissime iniziative e attività a partire da giovedì 3 aprile, giorno di apertura del Milano Running Festival al MiCo. Saranno 40 mila i runner coinvolti tra maratona e staffetta.

L’edizione 2025 è stata svelata oggi alla Tower Hall di UniCredit in Porta Nuova, alla presenza di Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup, che ha parlato di "grande orgoglio, una maratona importante che sta crescendo velocemente e a livello internazionale".

La TOP 5 delle nazioni partecipanti vede l’Italia al primo posto, seguita dalla Francia, poi Regno Unito, Belgio e Irlanda. Per il 2025 sarà record anche nel numero di iscritti: oltre 10mila, a fronte degli 8.545 della scorsa edizione. “A oggi, il 90 per cento degli iscritti parteciperà alla Wizz Air Milano Marathon per la prima volta e per il 30 per cento di loro ciò rappresenterà l’esordio sulla distanza della maratona”, precisa Luca Onofrio, Responsabile Mass Events di RCS Sports & Events.

“Offriamo un evento corale che dura quattro giorni. Il sabato la famiglia, con i bambini e i genitori, nella Levissima Famiily Run. La domenica la solidarietà con la UniCredit Relay Marthon, che l’hanno scorso ha raccolto quasi 1 milione e 500 mila euro, ma quest’anno ha un obiettivo di due milioni; e poi la Wizz Air Milano Marathon, una grande maratona, con un’alta partecipazione di stranieri che la rende una delle più importanti al mondo. Ritengo che sia bello per Milano avere 40 mila runner coinvolti complessivamente, con una ricaduta economica importante per la città e uno stimolo a fare sport per i suoi cittadini: fare sport è importante per il benessere delle persone”, continua il presidente Cairo.

RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia, abbraccia il mondo della corsa diventando la radio ufficiale della Wizz Air Milano Marathon 2025. Dopo il successo ottenuto con RCS Sport per il Giro d’Italia e il Giro d’Italia Women, RTL 102.5 accetta con entusiasmo questa nuova collaborazione, che amplia il proprio impegno nel mondo dello sport. Con collegamenti in diretta, interviste ai protagonisti e contenuti esclusivi dietro le quinte, RTL 102.5 accompagnerà gli ascoltatori per vivere ogni momento della maratona.