Prima visita di Stato per i reali d'Inghilterra: Carlo III debutta all'estero da monarca, in Germania a Berlino

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Il debutto sulla scena internazionale

Il primo viaggio all'estero da monarca per re Carlo III era previsto in Francia nello scorso fine settimana. Ma alla fine, hanno prevalso i timori legati all'ordine pubblico per le proteste violente contro la riforma previdenziale voluta dal presidente francese Emmanuel Macron. E la visita è stata rinviata in attesa di tempi meno turbolenti.

In Germania per tre giorni

Il sovrano britannico, accompagnato dalla regina consorte Camilla, esce dal Regno Unito per la prima volta dalla sua ascesa al trono, dopo la morte della madre Elisabetta II l'8 settembre scorso. In Germania resterà per tre giorni. La sua tappa inaugurale del viaggio è stata a Berlino con la cerimonia di accoglienza con gli onori militari che si è svolta dinanzi alla Porta di Brandeburgo simbolo della divisione del Paese durante la Guerra Fredda e della successiva riunificazione, che, per la prima volta, farà da sfondo al ricevimento di un ospite di Stato. La coppia reale si è anche concessa ai tantissimi berlinesi che si sono radunati sin dalla mattina per incontrarli. A fare gli onori di casa, il Presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier e la moglie Elke Buedenbender.

Il programma della visita

Re Carlo è stato in passato circa 40 volte in Germania. Domani è previsto il suo discorso al Bundestag. Venerdì, con Camilla, lascerà la capitale per una visita ad Amburgo per un evento di riconciliazione di fronte alle rovine della chiesa di San Nikolai, distrutta dai bombardamenti alleati durante la Seconda Guerra Mondiale dopo essere stata a suo tempo progettata dall'architetto inglese George Gilbert Scott, autore anche della storica sede del Foreign Office a Londra. A Berlino sono impegnati circa 1100 agenti di polizia per garantire la sicurezza al prestigioso ospite. Le misure sono rafforzate dato l'altissimo grado di popolarità di Carlo e Camilla