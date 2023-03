Purple Disco Machine a RTL 102.5: «‘Substitution’ è una perfetta canzone estiva, una ‘pure dance song’»

Il Dj e producer Purple Disco Machine è stato ospite di RTL 102.5. Durante “Password” con Nicoletta Deponti, Cecilia Songini e Niccolò Giustini, Purple Disco Machine ha presentato in anteprima mondiale “Substitution”, il suo nuovo singolo in collaborazione con Kungs.

Ospite di RTL 102.5, il Dj/prducer multiplatino e vincitore di un Grammy Award Purple Disco Machine ha presentato “Substitution”, il nuovo singolo in collaborazione con il Dj e producer francese Kungs. Per la prima volta in rotazione radiofonica su RTL 102.5, il brano si appresta a diventare la nuova hit dell’estate. “Substitution”, contiene il campione dell’iconica hit "Big in Japan" di Alphaville del 1984 e unisce i mondi musicale dei due producer che, per la prima volta, collaborano insieme su un brano. A RTL 102.5 Tino Piontek presenta il nuovo singolo “Substitution”: «Con Kungs abbiamo iniziato a lavorare a “Substitution” all’inizio dello scorso anno, è una canzone estiva perfetta per far ballare i vostri piedi, una ‘pure dance song’». «Abbiamo lavorato a lungo a questo brano quindi ascoltarla ora, per la prima volta in radio, è molto bello», continua. Il brano sarà disponibile anche in formato vinile. «Sono cresciuto nella Germania dell’Est, la musica americana era bannata e mio padre era costretto ad acquistare sul mercato nero per portare a casa qualche vinile. Per questo motivo il vinile ha per me un valore particolare, ci tengo che tutte le mie canzoni vengono pubblicate in questo formato», racconta il Dj/producer in diretta su RTL 102.5.