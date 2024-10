Queer, diffuso il primo trailer del film di Luca Guadagnino. Nel cast nel ruolo del protagonista c’è Daniel Craig

Uno dei film più affascinanti visti in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. È stato rilasciato oggi il primo trailer ufficiale di “Queer”, la nuova pellicola di Luca Guadagnino in uscita nelle sale italiane il prossimo 13 febbraio 2025. In USA in realtà, il film che vede protagonista Daniel Craig, arriverà in anticipo nei cinema, precisamente il 27 novembre.





QUEER, LA TRAMA IN BREVE

È il 1950. William Lee è un americano sulla soglia dei cinquanta espatriato a Città del Messico. Passa le sue giornate quasi del tutto da solo, se si escludono le poche relazioni con gli altri membri della piccola comunità americana. L’incontro con Eugene Allerton, un giovane studente appena arrivato in città, gli mostra per la prima volta la possibilità di stabilire finalmente una connessione intima con qualcuno. “How can a man who sees and feels be other than sad?, che tradotto vuol dire “Come può un uomo che vede e sente essere altro oltre che triste?” Si chiede questo William Burroughs nel suo diario personale l’ultima volta che vi scrive prima di morire. "Nell'adattare il suo secondo romanzo” - ha affermato Guadagnino - “abbiamo cercato di rispondere a questa invocazione pudica del grande iconoclasta della beat generation. Lee ama Allerton, Allerton ama Lee: saranno in grado di incontrarsi nonostante tutti i passi falsi e le paure che agiscono su entrambi nel loro viaggio picaresco nel Sud America proiettato dalla mente di Burroughs?” ha detto il regista palermitano.





GUADAGNINO NON SI FERMA

Qualche mese fa, dopo aver visto “Challengers”, il film che vede protagonista Zendaya, ci siamo affrettati a bollarlo come il miglior Guadagnino possibile. E invece ci si sbagliava di grosso. Non potevamo immaginare che il capolavoro del cineasta siciliano sarebbe dovuto ancora arrivare. E chissà che altro ci regalerà l’autore che, negli ultimi anni, ha mostrato una grande produttività artistica. Infatti, mentre si aspetta l’uscita di “Queer”, Deadline ha rivelato che il regista dirigerà il nuovo adattamento di “American Psycho”, romanzo di Bret Easton Ellis da cui fu tratto il celebre film con Christian Bale. Ma non solo. Guadagnino ha fatto sapere di aver cominciato i lavori sul documentario incentrato su Bernardo Bertolucci, uno dei suoi registi preferiti. Secondo quanto riporta Variety, inoltre, il regista avrebbe anche cominciato a selezionare il cast di “Camere separate”, che riprende l’opera più famosa dello scrittore Pier Vittorio Tondelli, e per il momento sembra che il protagonista del film possa essere Josh O’Connor.