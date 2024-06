"Questa ragazza mi ha salvato la vita": Giovanni Terzi fa una dedica speciale a Simona Ventura

Una scala a chiocciola. Simona Ventura e Giovanni Terzi arrivano sul palco. L'applauso. E' il giorno del pre-wedding e festeggiano un momento bellissimo: lei vestita di bianco (abito ricamato di pizzo), lui completo blu. Elegantissimi e innamorati. Il sì verrà celebrato il prossimo 6 luglio a Rimini, intanto a Milano arrivano per il pre-party oltre mille persone. Si tratta di una festa con il richiamo dei loro luoghi del cuore: Londra, New York, Emilia Romagna."Questa ragazza mi ha salvato la vita", dice Terzi abbracciando Simona. L'applauso. Il bacio. L'atmosfera unica che si respira in questa festa.





IL RACCONTO DI ROSSELLA ERRA, VOLTO DI BALLANDO CON LE STELLE





"Le foto della loro storia, della loro famiglia allargata in un grande schermo", racconta Rossella Erra, volto noto della Rai. "Ho riconosciuto Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli, Valeria Graci, Antonella Elia, Gianluca Torre, Enzo Miccio (loro wedding planner)", continua Rossella. "I genitori di Simona, la sorella Sara, tutti i i figli della coppia che hanno avvolto i genitori. Al taglio della torta, Giovanni ha detto una cosa meravigliosa: la mia vita è iniziata quando ho incontrato te", conclude Rossella.





I FESTEGGIAMENTI NEL GIORNO DEL COMPLEANNO

Simona Ventura scrive:

“Oggi è il primo dei 10 giorni che ricorderemo, ameremo e proteggeremo per tutta la nostra vita. Uniremo per sempre i nostri percorsi, i nostri progetti le nostre affinità elettive. L’abbiamo scelta insieme Giovanni Terzi perché oggi è anche il tuo compleanno! Sei vita, amore, guida, protezione, energia. Ti amo infinitamente” Anche sui social non mancano dediche d'amore.scrive:

E Giovanni Terzi, volto noto della Rai, risponde:





“Ed oggi sono sessant’anni! Sì proprio oggi che con Simona Ventura abbiamo deciso di iniziare a festeggiare la nostra unione in matrimonio. Sessant’anni iniziano ad essere un bel traguardo soprattutto guardandomi indietro e vedendo quanti avvenimenti sono capitati nella mia vita. Avvenimenti che mi hanno sicuramente cambiato, trasformato e reso (nel bene e nel male) la persona che sono oggi. Se c’è una frase che mi rappresenta e che mi è costantemente di monito è quella di George Bernard Shaw la vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi. Buona vita a tutti"