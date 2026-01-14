Ragazza svanita nel nulla in provincia di Padova, aperta inchiesta contro ignoti per sequestro di persona

Ragazza svanita nel nulla in provincia di Padova, aperta inchiesta contro ignoti per sequestro di persona

Ragazza svanita nel nulla in provincia di Padova, aperta inchiesta contro ignoti per sequestro di persona Photo Credit: Ansa/ US VIGILI DEL FUOCO PADOVA

Gabriele Manzo

14 gennaio 2026, ore 13:30

Anabella Martinelli, 22 anni, è irrintracciabile dal 6 gennaio, ha preso due pizze da asporto, ma della seconda persona non ci sono tracce, ritrovata la sua bici

Annabella Martinelli è scomparsa da Teolo vicino Padova il 6 gennaio, si indaga per sequestro di persona contro ignoti, ma ci sono molti particolari che lasciano aperte altre ipotesi. Annabella, 22 anni, è iscritta a giurisprudenza a Bologna, ma da tempo non sostiene esami. Ha interrotto da poco  una relazione sentimentale. L’unica traccia che ha lasciato è la sua bici, ritrovata nella frazione Villa di Teolo.


Due pizze, ma si è vista solo lei

La ragazza era uscita dall’abitazione di Teolo, dove vive con i genitori verso le 20.00. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti ha preso due pizze da asporto e una bottiglietta d’acqua a Selvazzano. E’ entrata a sola in pizzeria, e anche all’occhio delle telecamere piazzate in strada è apparsa sola. L’ultima traccia di Annabella Martinelli è la bicicletta viola assicurata con un lucchetto a Villa di Teolo, accanto alla quale sono stati rinvenuti i cartoni delle pizze e una bottiglietta d’acqua. E' probabile  che a quel punto la 22enne sia salita a bordo di un mezzo guidato da un conoscente. C’ è anche l’ipotesi, inoltre, che Annabella sia partita per Bologna, ma sono in corso controlli a tappeto sui colli Euganei.

Telefono muto

Il dispositivo della ragazza risulta spento e nel frattempo la famiglia, per evitare speculazioni, ha fatto sì che venissero chiusi i suoi profili Facebook e Instagram. Ma attraverso i social amici e parenti si sono mobilitati. Alle 21:45 Annabella aveva ordinato le due pizze da asporto presso una pizzeria di Selvazzano, contattata telefonicamente. Alle 22 la ragazza si è presentata al locale dove ha pagato il conto e si è allontanata. Quello che è accaduto dopo è tutto da ricostruire.


Argomenti

Martinelli
Padova
Teolo

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Le constellation: cautelare per Jacques Moretti , domiciiari per la moglie, indagine italiana avviata

    Le constellation: cautelare per Jacques Moretti , domiciiari per la moglie, indagine italiana avviata

  • Ergastolo confermato per Giampaolo Amato, il medico accusato di aver avvelenato suocera e moglie

    Ergastolo confermato per Giampaolo Amato, il medico accusato di aver avvelenato suocera e moglie

  • La Russia ha colpito nella notte Kiev e Leopoli,usato anche un missile ipersonico, Europa in tensione

    La Russia ha colpito nella notte Kiev e Leopoli,usato anche un missile ipersonico, Europa in tensione

  • Terra dei fuochi, in corso la bonifica di terreni in 20 comuni della Campania, 1700 tonnellate di rifiuti rimossi

    Terra dei fuochi, in corso la bonifica di terreni in 20 comuni della Campania, 1700 tonnellate di rifiuti rimossi

  • Aurora Livoli: Valdez Velazco ha confessato violenza e assassinio della ragazza, sostiene di non essersi accorto della sua morte

    Aurora Livoli: Valdez Velazco ha confessato violenza e assassinio della ragazza, sostiene di non essersi accorto della sua morte

  • La missione spaziale Crew 11 a rischo chiusura anticipata per le condizioni di salute di un astronauta

    La missione spaziale Crew 11 a rischo chiusura anticipata per le condizioni di salute di un astronauta

  • Gi Stati Uniti a caccia del contrabbando di petrolio delle flotte ombra russe, fermate due petroliere

    Gi Stati Uniti a caccia del contrabbando di petrolio delle flotte ombra russe, fermate due petroliere

  • L'uccisione del capotreno a Bologna, preso il presunto responsabile, è un senza fissa dimora croato

    L'uccisione del capotreno a Bologna, preso il presunto responsabile, è un senza fissa dimora croato

  • Socrota: aeroporto chiuso, 650 turisti, un centinaio italiani, bloccati sull'isola da giorni

    Socrota: aeroporto chiuso, 650 turisti, un centinaio italiani, bloccati sull'isola da giorni

  • Il ministro Tajani a Crans - Montana, sei dispersi e tredici feriti italiani, una vittima è un sedicenne di Genova

    Il ministro Tajani a Crans - Montana, sei dispersi e tredici feriti italiani, una vittima è un sedicenne di Genova

Agcom, contro il telemarketing selvaggio arriva il numero breve: tre cifre per identificare il chiamante

Agcom, contro il telemarketing selvaggio arriva il numero breve: tre cifre per identificare il chiamante

L'iniziativa segue quella di novembre per filtrare le chiamate commerciali da finti numeri mobili italiani, che è riuscita a bloccare già nella prima fase 7,5 milioni di telefonate al giorno. La sperimentazione durerà 45 giorni per poi divenire operativa

Aurora Livoli: un 57enne peruviano è stato fermato, ha precedenti per vari reati, attesa per l'autopsia

Aurora Livoli: un 57enne peruviano è stato fermato, ha precedenti per vari reati, attesa per l'autopsia

L'uomo è stato ripreso mentre camminava con la ragazza in metropolitana, il fermo è stato eseguito per una aggressione compiuta due giorni prima il ritrovamento di Aurora

Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni

Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni

Donna 41enne scomparsa in provincia di Roma, aperta un’inchiesta per omicidio nei confronti del marito Claudio Carlomagno