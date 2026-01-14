Ragazza svanita nel nulla in provincia di Padova, aperta inchiesta contro ignoti per sequestro di persona

Annabella Martinell i è scomparsa da Teolo vicino Padova il 6 gennaio, si indaga per sequestro di persona contro ignoti, ma ci sono molti particolari che lasciano aperte altre ipotesi. Annabella , 22 anni, è iscritta a giurisprudenza a Bologna , ma da tempo non sostiene esami. Ha interrotto da poco una relazione sentimentale. L’unica traccia che ha lasciato è la sua bici, ritrovata nella frazione Villa di Teolo.

Due pizze, ma si è vista solo lei

La ragazza era uscita dall’abitazione di Teolo, dove vive con i genitori verso le 20.00. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti ha preso due pizze da asporto e una bottiglietta d’acqua a Selvazzano. E’ entrata a sola in pizzeria, e anche all’occhio delle telecamere piazzate in strada è apparsa sola. L’ultima traccia di Annabella Martinelli è la bicicletta viola assicurata con un lucchetto a Villa di Teolo, accanto alla quale sono stati rinvenuti i cartoni delle pizze e una bottiglietta d’acqua. E' probabile che a quel punto la 22enne sia salita a bordo di un mezzo guidato da un conoscente. C’ è anche l’ipotesi, inoltre, che Annabella sia partita per Bologna, ma sono in corso controlli a tappeto sui colli Euganei.

Telefono muto

Il dispositivo della ragazza risulta spento e nel frattempo la famiglia, per evitare speculazioni, ha fatto sì che venissero chiusi i suoi profili Facebook e Instagram. Ma attraverso i social amici e parenti si sono mobilitati. Alle 21:45 Annabella aveva ordinato le due pizze da asporto presso una pizzeria di Selvazzano, contattata telefonicamente. Alle 22 la ragazza si è presentata al locale dove ha pagato il conto e si è allontanata. Quello che è accaduto dopo è tutto da ricostruire.



