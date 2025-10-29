Rio de Janeiro: favelas a ferro e fuoco, oltre cento vittime e altrettanti arresti contro i cartelli della droga

Rio de Janeiro: favelas a ferro e fuoco, oltre cento vittime e altrettanti arresti contro i cartelli della droga Photo Credit: Ansa /ANTONIO LACERDA

Gabriele Manzo

29 ottobre 2025, ore 17:00

Per molte ore nelle favelas Alemão e Penha operazione condotta da 2500 agenti, alla ricerca di uomini del Comando Vermelho, resta Edgar Alves Andrade

Nelle stradine delle favelas a nord di Rio de Janeiro, sono stati ritrovati oggi più di 50 cadaveri, che vanno aggiunti ai 64 morti accertati durante l’operazione avviata martedì 28 ottobre, tra cui vanno contati quattro degli agenti che hanno attaccato i trafficanti del Comando Vermelho nelle favelas dei complessi di Alemão e Penha ha trasformando Rio de Janeiro in un campo di battaglia, segnando una delle giornate più violente della sua storia recente.

Ore di estrema violenza

"Rio de Janeiro in stato di guerra": così titolano i principali media brasiliani dopo la maxioperazione lanciata dal governatore Cláudio Castro, del Partito Liberale di Bolsonaro, con oltre 2.500 uomini dispiegati ad Alemão e Penha dove vivono 280 mila persone in decine di favelas. Secondo il portale Uol, il bilancio finale del blitz dovrebbe superare il centinaio di morti, almeno 130. E stando a una testimonianza, alcuni corpi presentano segni di colpi di arma da fuoco alla nuca


La reazione dei criminali

Dopo aver subito l'attacco con perdite senza precedenti statistici e almeno 81 arresti, i criminali della più potente organizzazione criminale carioca hanno reagito con droni carichi di granate, fucili d'assalto capaci di abbattere elicotteri e autobus sequestrati per bloccare le vie di accesso, mentre circolavano messaggi su WhatsApp che spingevano la popolazione a partecipare ai blocchi. In alcune aree i criminali hanno imposto ai negozianti di abbassare le saracinesche e sospendere le attività.

Raffiche di oltre 200 colpi al minuto hanno trasformato alcune zone di Rio in un campo di battaglia mentre il principale ricercato, Edgar Alves Andrade, detto Doca da Penha, leader del Comando Vermelho, continua a essere latitante .Contro di lui pendono venti mandati di cattura per più di cento omicidi. Rio de Janeiro è rimasta praticamente paralizzata, con scuole e università chiuse, voli sospesi all'aeroporto Galeão, trasporti pubblici nel caos e migliaia di lavoratori costretti a tornare a casa a piedi.

E’ una guerra

È un'operazione dello Stato contro i narcoterroristi", ha detto Castro, chiedendo il sostegno del governo federale e denunciando l'isolamento di Rio. Poi ha dichiarato che l'operazione "ha ben poco a che vedere con la sicurezza pubblica" parlando apertamente di "guerra" Anche il sindaco Eduardo Paes ha detto che Rio "non può e non sarà ostaggio di criminali che vogliono seminare la paura per le strade". Paes ha lamentata la mancanza di sostegno da parte del ministero della Difesa.


