Rob a RTL 102.5: “X Factor è stata un’esperienza incredibile, è stata una grande edizione”

Rob è stata ospite di The Flight, su RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il suo nuovo singolo “CENTO RAGAZZE” (Warner Records Italy / Warner Music Italy), il brano che segna un nuovo capitolo del suo percorso artistico dopo la vittoria a X Factor 2025.

LA VITTORIA DI X FACTOR

Grande protagonista dell’edizione di quest’anno, Rob ha raccontato della sua esperienza nel talent show di Sky e del percorso di crescita personale e professionale vissuto nel corso del programma. «L’esperienza a X Factor è stata pazzesca. Devo ancora realizzare davvero tutto quello che è successo, soprattutto dopo la vittoria, che è stata del tutto inaspettata, perché in finale – ma anche prima – eravamo tutti molto bravi. È stata una grande edizione e sono cresciuta tantissimo, sia artisticamente che professionalmente. Ho avuto la possibilità di vivere la musica in un modo diverso, di fare un live ogni giovedì e di mettermi alla prova con le cover. Sarà un’esperienza che porterò per sempre nel cuore», racconta.

Nel corso dell’intervista Rob ha parlato anche del rapporto con il suo giudice Paola Iezzi: «Ho capito che per fare questo mestiere bisogna lavorare tanto, con impegno e forza, perché non si è sempre al top. È un lavoro che amo profondamente e quindi, anche nei momenti di difficoltà, riesci a rialzarti, perché è quello che ho sempre voluto fare nella vita. Ho imparato a prendermi cura di me stessa e della mia voce. Con Paola ho fatto un percorso incredibile: è rimasto un bellissimo rapporto di amicizia e continuiamo a sentirci».

IL SINGOLO

Ospite di RTL 102.5, Rob ha inoltre raccontato del nuovo singolo “CENTO RAGAZZE”, una scarica pop punk che colpisce dritta tra cuore e stomaco. Con questo brano Rob racconta la fine di una storia d’amore come una vera e propria crisi d’astinenza: lui è sparito, e lei resta sola a fare i conti con la disillusione. Quel “mi hai fatto sentire speciale”, infatti, scopre di non essere stato un momento unico, ma una frase ripetuta ad altre cento ragazze. Nel brano l’inverno è ovunque: il freddo di dicembre, le albe gelide, la neve che si scioglie sulle labbra. Un paesaggio emotivo statico e ghiacciato, mentre dentro continua a bruciare un’ossessione che toglie il fiato e il sonno, tra panico, mancanza d’aria e domande che tornano a ripetersi senza tregua.

IL CAPODANNO DI RTL 102.5

Nel corso dell’intervista Rob annuncia a sorpresa che sarà fra gli ospiti di “BIG & BANG”, il Capodanno di RTL 102.5 da Piazza Bra a Verona. “Quest’anno non ho il problema di chiedermi cosa farò a Capodanno, perché sarò con RTL 102.5 a Verona”, annuncia.



