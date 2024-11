Robert Pattinson si unisce al cast del nuovo film di Christopher Nolan

Il prossimo film di Christopher Nolan diventa sempre più grande. Variety lancia la notizia che Robert Pattinson si unirà al cast per tornare a collaborare con il regista dopo l’esperienza con Tenet. L'attore si unisce a un cast stellare che già include Matt Damon, Tom Holland, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway e Zendaya.





ROBERT PATTINSON, I PROGETTI FUTURI

Il film, che si inserisce nel solco del successo di Oppenheimer – il dramma premiato con l'Oscar come miglior film – vedrà la produzione partire nella prima metà del 2025. Pattinson sarà molto impegnato nei prossimi mesi: la Warner Bros. ha in programma di girare un sequel di The Batman (2022), con l’attore che tornerà nel ruolo di protagonista nei panni del supereroe della DC Comics. Inoltre l’interprete sarà anche il protagonista di Primetime, un thriller di A24 ispirato al reality show To Catch a Predator, che segnerà il debutto alla regia del giovane Lance Oppenheim. Questo progetto indipendente inizierà le riprese all'inizio del prossimo anno. Tra i progetti in uscita a breve, Pattinson sarà protagonista della commedia fantascientifica Mickey 17, diretta dal regista Bong Joon-Ho, il cui debutto nelle sale è previsto per il 18 aprile 2025. Il film, che ha un budget di 150 milioni di dollari, rappresenta il tanto atteso ritorno del regista coreano diventato celebre con Parasite, che gli valse l’Oscar. Quest'ultimo progetto comporterà sicuramente impegni promozionali rilevanti per Pattinson.





PATTINSON E NOLAN

L'attore ha già lavorato con Nolan nel thriller Tenet, un film che esplorava il concetto di viaggio nel tempo, e che ha segnato l'ultima collaborazione tra il regista e la Warner Bros. La gestione dell'uscita di “Tenet” durante la pandemia ha creato alcune frizioni tra Nolan e lo studio, che lo hanno portato a firmare un accordo con la Universal per il suo prossimo film. Dopo le riprese di Tenet, Pattinson regalò al regista un libro di discorsi di J. Robert Oppenheimer come gesto di gratitudine, un atto che ora sembra profetico, considerando che il nuovo progetto di Nolan sarà proprio una biografia di Oppenheimer.

La Universal ha fissato la data di uscita del film per il 17 luglio 2026, con il debutto previsto anche nelle sale IMAX.