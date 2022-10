Roberto Benigni compie settant'anni. Auguri anche dal Presidente della Repubblica Mattarella

Da Castiglion Fiorentino a Hollywood, dove nel 1999 riceve l’Oscar per La Vita è bella, a suon di quel “Roberto!” annunciato da Sophia Loren che ancora fa tremare i polsi. Un gigante della commedia italiana, che ha contribuito a ridisegnare la comicità e i tempi dello spettacolo per come lo conosciamo oggi. Roberto Benigni compie settant’anni.

DAL DEBUTTO COME CANTANTE AL CINEMA, PASSANDO PER LA TV

Una carriera iniziata nel 1971, quando un giovane Roberto Benigni debutta come cantante nea Teatro. Tante esperienze sul palcoscenico, poi la svolta nell’incontro con il regista Giuseppe Bertolucci per cui interpreta, un giovane proletario toscano e scurrile con la passione per Berlinguer. Il personaggio suscita scandalo ma sono subito evidenti la verve, la gestualità e lo sfondo di malinconia che sarà tipico di una generazione di attori che ha fatto lo storia del nostro cinema. Come Massimo Troisi, con cui nel 1984 collabora in, che sbanca tutti i botteghini. Senza dimenticare, qualche anno prima, anche la partecipazione al Festival di Sanremo e la televisione.

LA CONSACRAZIONE CON L’OSCAR E LA MUSA NICOLETTA BRASCHI

Molte le esperienze all’estero – dove sarà anche ospite del, che definirà Benigni-, fino a tornare in Italia con film di enorme successo, da. Poi la consacrazione, definitiva, conLa delicatezza con cui racconta l’Olocausto colpisce la giuria e tutto il mondo, aggiudicandosi ben tre Oscar: miglior film straniero, miglior colonna sonora a Nicola Piovani e miglior attore protagonista. Un successo che divide spalla a spalla con un’attrice intensa che sarà sua musa, oltre che moglie, Nicoletta Braschi.dirà Roberto Benigni nel dedicare proprio a lei il Leone d’oro alla carriera, a Venezia78, un anno fa.

TRA DIVINA COMMEDIA E COSTITUZIONE

E ancora. L’elenco dei film di Roberto Benigni è incalcolabile. Ma negli ultimi anni ci ha abituato anche ad una veste diversa, da vero e proprio divulgatore. Un contributo appassionato e affascinante, in cui spicca la capacità di attore teatrale. Così Benigni ha raccontato, la Costituzione della Repubblica Italiana.