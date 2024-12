Roberto Da Crema torna in pista: ecco cosa vende a Milano. Video virale!

"Non pesa, non costa nulla. Non deve pagare prezzi di trasporto. E' la cosa che le cambia la vita. Che cos'é? La felicità": parola di Roberto Da Crema, il famoso venditore della televisione, conosciuto come "Il Baffo", che ha costruito una carriera sulla verve in onda e sul modo unico di comunicare. Ora è stato avvistato in Galleria a Milano a vendere (per modo di dire) la felicità. Una delle sue geniali trovate. Il video ha fatto il giro della Rete diventando virale in pochissimo tempo.

LE PAROLE AL CORRIERE DELLA SERA

In una lunga intervista a Il Corriere della sera, Roberto Da Crema ha raccontato la sua carriera. E' stato, sicuramente, il pioniere delle televendite in televisione (stiamo parlando del vecchio millennio).

Con la sua inimitabile voce e quell'affanno che, da sempre, lo contraddistingue, ha provato a vendere l’albero di Natale in Galleria a Milano. “Perché lo dovete comprare? Perché questo albero è grandissimo – ha detto urlando alla folla – E se avete un albero così, è perché abitate in un castello. Ed ecco cosa vi vendo: il sogno!”.

"MI SENTO IL BAFFO DI UNA VOLTA"

Operazione rewind. Il tempo passa, ma i ricordi restano. Lui, Roberto Da Crema, viene ancora fermato da tantissime persone che vogliono un selfie. Sempre a Il Corriere della sera svela: