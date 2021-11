Roberto Mancini compie oggi 56 anni, auguri al ct che ha portato l'Italia sul tetto d'Europa

56 anni proprio non li dimostra. Roberto Mancini appartiene a quella categoria di sportivi che ha continuato a tenersi in grande forma anche dopo aver abbandonato l’attività agonistica. A Coverciano, da commissario tecnico della Nazionale, lo si vede sempre in tuta mentre dirige e partecipa agli allenamenti degli Azzurri. E anche la quotidianità a Roma, dove abita, è scandita da palestra e padel.





UN ANNO STRAORDINARIO

Questo è un compleanno speciale per il Mancio, che festeggia da campione d’Europa in carica. Il 2021 è un anno che gli resterà nel cuore: il pensiero torna alla notte dell’11 luglio, con la vittoria ai rigori nella finale degli Europei contro l’Inghilterra a Londra, con l’iconico arco di Wembley illuminato dal tricolore. Il principale artefice di questo trionfo è stato proprio Roberto Mancini, che in meno di tre anni ha trasmesso una mentalità offensiva e vincente a una nazionale che aveva perso fiducia in se stessa e ha avviato un importante ricambio generazionale. Ha insegnato ai suoi giocatori a giocarsela contro chiunque, provando sempre a divertirsi. E così la squadra italiana, che sulla carta non era la più forte, è salita sul tetto d’Europa. Gli stenti autunnali hanno un po’annacquato gli entusiasmi estivi e la qualificazione al mondiale dovrà passare dalla strettoia dei play off; ma se c’è uno che ci può indicare la strada giusta, questo è Roberto Mancini, che prima di tutto è una persona per bene.