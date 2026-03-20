Roma: esplosione al Parco degli Acquedotti, crolla un casolare abbandonato, due vittime accertate

20 marzo 2026, ore 13:00
Sono in corso ancora le verifiche per accertare che non ci siano altre vittime, il crollo è avvenuto nel cosidetto Casale del Sellaretto alle due di questa notte
Il crollo del solaio di un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma ha causato due vittime. I vigili del fuoco hanno trovato all'interno i corpi di due persone, un uomo e una donna. Le ricerche proseguono per accertare se ci siano eventuali altre persone coinvolte. Le vittime non sono state ancora identificate. La dinamica del crollo è in corso di accertamento, i fatti lasciano pensare che le vittime siano dei senza fissa dimora. Il crollo è avvenuto all'altezza di via delle Capannelle.
Esplosione nella notte
L'allarme è scattato alle 2:00 di questa notte quando al 112 è arrivata la segnalazione di un'esplosione I soccorritori hanno accertato il crollo del solaio di un casolare abbandonato, il cosiddetto Casale del Sellaretto. Cominciate le operazioni per rimuovere le macerie, alle prime luci dell'alba è stato fatto il primo rinvenimento di un uomo privo di vita. Poco dopo un secondo corpo, a quanto si apprende quello di una donna. Sul posto sono presenti la polizia di Stato e la scientifica, i vigili del fuoco con la squadra Tuscolano, il nucleo cinofili, il nucleo Usar, il nucleo GOS con il funzionario di guardia e gli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale.