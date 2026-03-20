Roma: esplosione al Parco degli Acquedotti, crolla un casolare abbandonato, due vittime accertate

Il crollo del solaio di un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma ha causato due vittime. I vigili del fuoco hanno trovato all'interno i corpi di due persone, un uomo e una donna. Le ricerche proseguono per accertare se ci siano eventuali altre persone coinvolte. Le vittime non sono state ancora identificate. La dinamica del crollo è in corso di accertamento, i fatti lasciano pensare che le vittime siano dei senza fissa dimora. Il crollo è avvenuto all'altezza di via delle Capannelle.



