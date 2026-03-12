Roma: indagini sulle violenze che avrebbero subito tredici detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo

Più che un carcere una specie di castello dell’orrore. A Roma.all’istituto penale minorile di Casal del Marmo dieci agenti sono indagati, a vario titolo, in un’inchiesta della Procura di Roma che ipotizza i reati di tortura, lesioni e falso ideologico in atto pubblico. I fatti contestati sarebbero avvenuti tra febbraio e novembre 2025 e, secondo quanto emerge, coinvolgerebbero almeno tredici detenuti, tutti stranieri di età compresa tra i 15 e i 19 anni.

L’indagine, riportata da “La Repubblica”, delinea uno scenario grave e drammatico.. Due agenti risultano indagati per tortura, cinque per lesioni e tre per falso ideologico in atto pubblico. Per cinque di loro è stata già chiesta la sospensione dal servizio.



