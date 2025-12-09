Roma:11 arresti, tra cui cinque minorenni, per sequestri e torture, metodo per punire chi non saldava debiti per droga

Roma:11 arresti, tra cui cinque minorenni, per sequestri e torture, metodo per punire chi non saldava debiti per droga

Roma:11 arresti, tra cui cinque minorenni, per sequestri e torture, metodo per punire chi non saldava debiti per droga Photo Credit: Ansa/MASSIMO PERCOSSI

Gabriele Manzo

09 dicembre 2025, ore 13:30

Una banda tutta italiana ha terrorizzato per mesi Primavalle, le accuse sono per torture, sequestro di persona, estorsioni e un atto dinamitardo

Una storia da film del terrore, ambientata a Primavalle, periferia difficile della capitale, dove dopo indagini dei carabinieri della compagnia di Roma Trastevere, sono scaturiti provvedimenti di custodia cautelare, emessi dai gip del tribunale di Roma Livio Sabatini e dal gip del tribunale per i Minorenni Paola Manfredonia, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della procura di Roma e della procura per i Minorenni, nei confronti di 6 maggiorenni, destinatari di custodia cautelare in carcere e di 5minorenni, 2 destinatari di custodia cautelare in istituto penale minorile e 3 collocati in comunità. Le misure cautelari sono per torture, sequestro di persona, estorsioni e un atto dinamitardo a Primavalle. Gli 11, tutti italiani e domiciliati a Roma, sono accusati, a vario titolo, di tortura, sequestro di persona e tentata estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, porto abusivo di esplosivo in luogo pubblico e danneggiamento aggravato.

 

Un arresto in flagranza ha dato il via all’operazione

un arresto in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente, avvenuto nel marzo scorso, ha consentito di acquisire elementi in merito a due diversi episodi di tortura, lesioni e sequestro di persona a scopo di estorsione, avvenuti lo scorso gennaio. In particolare, alcuni degli indagati, per debiti di droga , in qualche caso per ripicche personali, motivi di gelosia, sono accusati di aver prelevato le vittime dalle loro abitazioni per condurle in un garage nel quartiere Massimina di Roma, dove le avrebbero private della libertà personale, tenendole sequestrate per alcune ore, legandole mani e piedi alle sedie, bendandogli gli occhi e facendole oggetto di ripetuti atti di crudeltà, di torture con pugni, schiaffi, spranghe e altri oggetti contundenti, arrivando a versare acqua bollente addosso alle vittime causando loro gravi lesioni.

Chiarito anche l’attentato al Bronx di Primavalle

L'indagine ha consentito anche di raccogliere gravi elementi indiziari sulle responsabilità del mandante, dell'esecutore materiale e di altre persone a vario titolo coinvolte nell'atto dinamitardo avvenuto il 30 giugno scorso a Roma, in Via G. Calcagnini 39, al cosiddetto Bronx, nel quartiere Primavalle, con il cedimento dell'androne condominiale della palazzina Ater. Un episodio che mise in agitazione l’intero quartiere.


Argomenti

droga
Primavalle
sequestri

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Mabèl Bocchi è morta a 72 anni in Calabria, è stata la più forte cestista del mondo negli anni 70

    Mabèl Bocchi è morta a 72 anni in Calabria, è stata la più forte cestista del mondo negli anni 70

  • Non fu legittima difesa, condannato in appello il giolliere di Grinzane che uccise due rapinatori e ne ferì un terzo

    Non fu legittima difesa, condannato in appello il giolliere di Grinzane che uccise due rapinatori e ne ferì un terzo

  • Asia devastata da due cicloni Sri Lanka, Indonesia e Thailandia sono in ginocchio, più di 1200 vittime

    Asia devastata da due cicloni Sri Lanka, Indonesia e Thailandia sono in ginocchio, più di 1200 vittime

  • Papa Leone XIV in medioriente , in Libano dal 30 novembre al 2 dicembre con il tema «Beati i costruttori di pace»

    Papa Leone XIV in medioriente , in Libano dal 30 novembre al 2 dicembre con il tema «Beati i costruttori di pace»

  • Stati generali della natalità aperti a Roma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

    Stati generali della natalità aperti a Roma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

  • La pace tra Russia e Ucraina deve superare tante prove, anche l'ira del Cremlino per la diffusione di colloqui riservati

    La pace tra Russia e Ucraina deve superare tante prove, anche l'ira del Cremlino per la diffusione di colloqui riservati

  • I matrimoni gay contratti in uno stato europeo vanno riconosciuti in ogni stato membro dell'unione

    I matrimoni gay contratti in uno stato europeo vanno riconosciuti in ogni stato membro dell'unione

  • Neonata partorita in bagno a Ciriè, era a testa in giù nel water è grave, portata in ospedale con la madre

    Neonata partorita in bagno a Ciriè, era a testa in giù nel water è grave, portata in ospedale con la madre

  • Mondiali di calcio: per l'Italia c'è l'Irlanda del Nord, eventuale finale contro la vincente di Galles - Bosnia in trasferta

    Mondiali di calcio: per l'Italia c'è l'Irlanda del Nord, eventuale finale contro la vincente di Galles - Bosnia in trasferta

  • In provincia di Lecce omicidio - suicidio, una madre ha uciso il figlio di otto anni poi si è gettata nel fiume

    In provincia di Lecce omicidio - suicidio, una madre ha uciso il figlio di otto anni poi si è gettata nel fiume

Torino, assalto alla redazione del quotidiano La Stampa. Identificate trentaquattro persone

Torino, assalto alla redazione del quotidiano La Stampa. Identificate trentaquattro persone

È accaduto ieri pomeriggio, quando un centinaio di antagonisti hanno fatto irruzione nella sede. Imbrattati i muri al grido di "giornalista terrorista"

Venerdì 28 l'Italia si ferma per lo sciopero generale contro la manovra 2026, stop per trasporti, scuola, sanità

Venerdì 28 l'Italia si ferma per lo sciopero generale contro la manovra 2026, stop per trasporti, scuola, sanità

In sciopero anche i giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Fnsi-Fieg scaduto nel 2016, per muoversi in treno opportuno controllare l'elenco dei treni garantiti

Omicidio in famiglia nel napoletano, un ragazzo uccide la sorella a coltellate, poi videochiama la madre

Omicidio in famiglia nel napoletano, un ragazzo uccide la sorella a coltellate, poi videochiama la madre

A San Paolo Belsito Vincenzo Riccardi 25 anni ha ucciso a coltellate la sorella Naomi di 23, ha chiamato i carabinieri accusandosi del delitto