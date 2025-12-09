Roma:11 arresti, tra cui cinque minorenni, per sequestri e torture, metodo per punire chi non saldava debiti per droga

Una storia da film del terrore , ambientata a Primavalle , periferia difficile della capitale, dove dopo indagini de i carabinieri della compagnia di Roma Trastevere , sono scaturiti provvedimenti di custodia cautelare, emessi dai gip del tribunale di Roma Livio Sabatini e dal gip del tribunale per i Minorenni Paola Manfredonia , su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della procura di Roma e della procura per i Minorenni, nei confronti di 6 maggiorenni, destinatari di custodia cautelare in carcere e di 5minorenni, 2 destinatari di custodia cautelare in istituto penale minorile e 3 collocati in comunità. Le misure cautelari sono per torture, sequestro di persona, estorsioni e un atto dinamitardo a Primavalle. Gli 11, tutti italiani e domiciliati a Roma , sono accusati, a vario titolo, di tortura, sequestro di persona e tentata estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, porto abusivo di esplosivo in luogo pubblico e danneggiamento aggravato.

Un arresto in flagranza ha dato il via all’operazione

un arresto in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente, avvenuto nel marzo scorso, ha consentito di acquisire elementi in merito a due diversi episodi di tortura, lesioni e sequestro di persona a scopo di estorsione, avvenuti lo scorso gennaio. In particolare, alcuni degli indagati, per debiti di droga , in qualche caso per ripicche personali, motivi di gelosia, sono accusati di aver prelevato le vittime dalle loro abitazioni per condurle in un garage nel quartiere Massimina di Roma, dove le avrebbero private della libertà personale, tenendole sequestrate per alcune ore, legandole mani e piedi alle sedie, bendandogli gli occhi e facendole oggetto di ripetuti atti di crudeltà, di torture con pugni, schiaffi, spranghe e altri oggetti contundenti, arrivando a versare acqua bollente addosso alle vittime causando loro gravi lesioni.

Chiarito anche l’attentato al Bronx di Primavalle

L'indagine ha consentito anche di raccogliere gravi elementi indiziari sulle responsabilità del mandante, dell'esecutore materiale e di altre persone a vario titolo coinvolte nell'atto dinamitardo avvenuto il 30 giugno scorso a Roma, in Via G. Calcagnini 39, al cosiddetto Bronx, nel quartiere Primavalle, con il cedimento dell'androne condominiale della palazzina Ater. Un episodio che mise in agitazione l’intero quartiere.



