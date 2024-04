RTL 102.5 alla “Padel Best Expo", il grande show del padel di Monte-Carlo

Cala il sipario sulla Padel Best Expo, la tre giorni dedicata al settore svoltasi a Monte-Carlo dal 7 al 9 aprile. Accanto ai professionisti di questo ambito, dai grandi atleti italiani e stranieri alle aziende specializzate, anche molti visitatori, ex calciatori e tanti giocatori amatoriali che si sono sfidati all’insegna del divertimento e della beneficienza. Parole d’ordine: networking e voglia di aiutare diverse realtà impegnate nel sociale. RTL 102.5 ha seguito l’evento con il racconto sui social e con vari collegamenti con i programmi del palinsesto a cura di Massimo Lo Nigro e Nicolò Pompei.





L’ESPOSIZIONE

Per l’occasione, nella incantevole cornice di Monte-Carlo, gli organizzatori hanno scelto una location altrettanto suggestiva per allestire la Padel Best Expo, il Grimaldi Forum: tre campi di padel indoor, uno all’esterno e anche uno spazio dedicato al pickleball, nuova frontiera degli sport di racchetta; a conferma dell’attenzione alle innovazioni della rassegna. Oltre alla possibilità di confrontarsi in campo, appassionati e professionisti hanno avuto la possibilità di conoscere molte aziende del settoree di ascoltare vari panel focalizzati sullo sport a tutto tondo. Tante le voci illustri intervenute negli incontri organizzati: Riccardo Torquati e Andrea Bonetto, rispettivamente Presidente e Vicepresidente FIFS Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport, Bernardo Misaggi, Direttore dell'UOC di Patologie della colonna vertebrale dell'ASST Gaetano Pini-CTO di Milano e Docente presso l'Università degli Studi di Milano, Stefano Maldifassi, Ingegnere biomeccanico, 5 volte campione italiano di skeleton - per parlare di prevenzione, preparazione atletica, dieta, corretti stili di vita, buone pratiche, infanzia e gioventù nel padel, in un dialogo tra medici, accademici, fisioterapisti, allenatori e atleti, imprenditori ed esperti del settore. E ancora Roberto Agnini - Direttore Tecnico Circolo Canottieri Aniene e Givova Five Padel Cup, Saverio Palmieri, le campionesse italiane Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena, entrambe Ambassador Padel Best Expo, il giovane campione Simone Iacovino, gli atleti in carrozzina come Giuseppe Galliano che ha contribuito fortemente alla realizzazione del torneo





I TORNEI

Oltre agli spazi dedicati all’approfondimento e al networking, laprima edizione della Padel Best Expo ha visto un fitto programma di partite della FIP Rise Monaco del Cupra FIP Tour e della Gigova Five Padel Cup, giunta alla sua seconda edizione. In campo atleti professionisti in cima alla classifica mondiale provenienti da diversi paesi, Vip, ex calciatori, giocatori e giovani promesse dei club, insieme alle atlete del Movimento Padel Femminile. Protagonisti di match agguerriti anche alcuni dei migliori atleti al mondo del padel in carrozzina, a conferma della grande inclusività e accessibilità di questo sport. Il tifo da stadio non è mancato per gli ex calciatori che hanno dato spettacolo partecipando alla rassegna. In campo campioni del calibro di Dario Marcolin – presente anche in veste di Responsabile Networking Padel Best Expo -, Gigi Di Biagio, Ciro Ferrara, Marco Borriello, Fabio Cannavaro, Sebastien Frey, Aron Winter, Nelson Dida, Sébastien Frey, Fabio Quagliarella, Fernando Orsi, Cristian Zaccardo, Paolo Cannavaro e i Barbagiuans di Monaco, squadra inclusiva di calcio del Principato di cui è presidente Louis Ducruet, nipote di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco. Protagonista di molte sfide anche il Pallone d’Oro Andriy Shevchenko, presente in veste di Ambassador per l’organizzazione benefica Football for Ukraine CIO. Sui campi del Grimaldi Forum anche due fortunati ascoltatori di RTL 102.5, Fabio Margheritti e Michele Mancini, che hanno partecipato e vinto il nostro contest rivolto ai giocatori iscritti a club o circoli sportivi di padel, arrivando a giocare la semifinale del circuito a loro dedicato. Meno fortunata la nostra coppia di speaker Lo Nigro-Pompei che ha gareggiato nel tabellone dedicato alla Generazione Zeta. Il campo più adatto a loro? Forse quello da arare.





I CHARITY PARTNER

Insieme alla possibilità di fare networking, la competizione e il divertimento, il filo conduttore è stata l’attenzione a importanti realtà impegnate nel sociale. Padel Best Expo è stata l’occasione per sostenere le cause umanitarie portate avanti dai due importanti charity partner dell’evento: Fight Aids Monaco, fondata vent’anni fa da S.A.S. la Principessa Stéphanie di Monaco e Football for Ukraine CIO fondata da Andriy Shevchenko.