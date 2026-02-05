RTL 102.5 ancora al vertice degli ascolti, si conferma prima nel giorno medio nei quattro trimestri del 2025 con 6.616 milioni

RTL 102.5 ancora al vertice degli ascolti, si conferma prima nel giorno medio nei quattro trimestri del 2025 con 6.616 milioni

RTL 102.5 ancora al vertice degli ascolti, si conferma prima nel giorno medio nei quattro trimestri del 2025 con 6.616 milioni

Redazione Web

05 febbraio 2026, ore 11:00

L’intero Gruppo RTL 102.5, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, sfiora i 9,2 milioni di persone. RTL 102.5 è fra le prime radio anche nel quarto d’ora con 526 mila ascoltatori

RTL 102.5 si conferma la radio più ascoltata d’Italia nell’anno 2025. Secondo la rilevazione Audiradio, RTL 102.5 è la prima radio d’Italia con 6,616 milioni di italiani all’ascolto ogni giorno, Radio Zeta è seguita da 1,254 milioni di persone e Radiofreccia da quasi 1,303 milioni. L'intero Gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, sfiora i 9,2 milioni di italiani all'ascolto.

FRA LE PRIME RADIO ANCHE NEL QUARTO D’ORA

RTL 102.5 è fra le prime radio anche nella rilevazione del quarto d’ora, con 526 mila ascoltatori. I nuovi dati di ascolto non solo consolidano la leadership dell'emittente, ma ne celebrano l'identità e la straordinaria fedeltà della sua community, a testimonianza di una coerenza editoriale che ha costruito nel tempo un legame di valore con il pubblico.


Argomenti

RTL 102.5

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: il Gruppo RTL 102.5 in prima linea fra informazione, intrattenimento e musica dal cuore di Milano

    XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: il Gruppo RTL 102.5 in prima linea fra informazione, intrattenimento e musica dal cuore di Milano

  • Agenzia delle Entrate, 20omila evasori totali tra imprese e contribuenti, 86mila sconosciuti al fisco

    Agenzia delle Entrate, 20omila evasori totali tra imprese e contribuenti, 86mila sconosciuti al fisco

  • Addio all'ex giudice Corrado Carnevale: era stato ribattezzato l'ammazza-sentenze

    Addio all'ex giudice Corrado Carnevale: era stato ribattezzato l'ammazza-sentenze

  • Alexia a RTL 102.5: “Lo show è una dichiarazione: sono tornata alle mie origini, la musica dance. Ci saranno momenti iconici con l’energia e l’ottimismo degli anni ‘90”

    Alexia a RTL 102.5: “Lo show è una dichiarazione: sono tornata alle mie origini, la musica dance. Ci saranno momenti iconici con l’energia e l’ottimismo degli anni ‘90”

  • Svolta nel giallo dei tre cacciatori nel messinese: indagato un amico di una delle vittime

    Svolta nel giallo dei tre cacciatori nel messinese: indagato un amico di una delle vittime

  • Autostrade per l’Italia in mostra in triennale: “Italia in movimento. Autostrade e futuro"

    Autostrade per l’Italia in mostra in triennale: “Italia in movimento. Autostrade e futuro"

  • Milano-Cortina, Andrea Abodi a RTL 102.5: “Quattro medaglie per ogni medagliato. Su Ghali polemica chiusa, quel palco non è un concerto”

    Milano-Cortina, Andrea Abodi a RTL 102.5: “Quattro medaglie per ogni medagliato. Su Ghali polemica chiusa, quel palco non è un concerto”

  • Serie A: Milan vittorioso a Bologna, tallona l'Inter a -5 in classifica

    Serie A: Milan vittorioso a Bologna, tallona l'Inter a -5 in classifica

  • Napoli: 22enne accoltellata alla schiena muore in ospedale, dopo essere stata trasportata in auto da ignoti, si cerca il fratello

    Napoli: 22enne accoltellata alla schiena muore in ospedale, dopo essere stata trasportata in auto da ignoti, si cerca il fratello

  • Luna 9: sessant’anni fa un veicolo si posava per la prima volta sulla luna

    Luna 9: sessant’anni fa un veicolo si posava per la prima volta sulla luna

A Niscemi oggi riaprono le scuole. Equipe di psicologi per gli studenti, ma anche per le famiglie e il personale scolastico

A Niscemi oggi riaprono le scuole. Equipe di psicologi per gli studenti, ma anche per le famiglie e il personale scolastico

Per aiutare gli alunni ad affrontare lo shock della frana scendono in campo gli esperti, chiamati a supportare anche le famiglie e gli insegnanti

Niscemi, una frana più vasta del Vajont. 'Fronte ancora attivo' è l'allarme di Ciciliano

Niscemi, una frana più vasta del Vajont. 'Fronte ancora attivo' è l'allarme di Ciciliano

Quattro chilometri e mezzo di fronte franoso per 350 milioni di metri cubi di materiale roccioso. Questi i dati sconcertanti della Protezione Civile. Il ministro Musumeci annuncia indennizzi e sospensione dei pagamenti

Montecitorio, alla fine la conferenza sulla remigrazione è saltata. Fra cori, spintoni e “Bella Ciao”

Montecitorio, alla fine la conferenza sulla remigrazione è saltata. Fra cori, spintoni e “Bella Ciao”

I deputati dell’occupazione hanno occupato fisicamente la sala stampa. Ma la nota della Lega è durissima: “La libertà di parola e di pensiero non può essere in alcun modo limitata da una sinistra violenta e arrogante che occupa perfino le sedi istituzionali”