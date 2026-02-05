RTL 102.5 ancora al vertice degli ascolti, si conferma prima nel giorno medio nei quattro trimestri del 2025 con 6.616 milioni
05 febbraio 2026, ore 11:00
L’intero Gruppo RTL 102.5, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, sfiora i 9,2 milioni di persone. RTL 102.5 è fra le prime radio anche nel quarto d’ora con 526 mila ascoltatori
RTL 102.5 si conferma la radio più ascoltata d’Italia nell’anno 2025. Secondo la rilevazione Audiradio, RTL 102.5 è la prima radio d’Italia con 6,616 milioni di italiani all’ascolto ogni giorno, Radio Zeta è seguita da 1,254 milioni di persone e Radiofreccia da quasi 1,303 milioni. L'intero Gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, sfiora i 9,2 milioni di italiani all'ascolto.
FRA LE PRIME RADIO ANCHE NEL QUARTO D’ORA
RTL 102.5 è fra le prime radio anche nella rilevazione del quarto d’ora, con 526 mila ascoltatori. I nuovi dati di ascolto non solo consolidano la leadership dell'emittente, ma ne celebrano l'identità e la straordinaria fedeltà della sua community, a testimonianza di una coerenza editoriale che ha costruito nel tempo un legame di valore con il pubblico.
